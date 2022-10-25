https://ria.ru/20221025/miroshnik-1826409742.html

В ЛНР не исключили, что Запад уже мог доставить ядерный заряд на Украину

В ЛНР не исключили, что Запад уже мог доставить ядерный заряд на Украину - РИА Новости, 25.10.2022

В ЛНР не исключили, что Запад уже мог доставить ядерный заряд на Украину

Представитель ЛНР в России Родион Мирошник заявил РИА Новости, что ядерный заряд малой мощности могут доставить или уже доставили на Украину "западные... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T00:04

2022-10-25T00:04

2022-10-25T00:04

специальная военная операция на украине

родион мирошник

сергей шойгу

украина

россия

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ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Представитель ЛНР в России Родион Мирошник заявил РИА Новости, что ядерный заряд малой мощности могут доставить или уже доставили на Украину "западные партнеры".Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" - маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможном применением Киевом "грязной бомбы".

https://ria.ru/20221021/kherson-1825577250.html

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родион мирошник, сергей шойгу, украина, россия