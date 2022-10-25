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В ЛНР не исключили, что Запад уже мог доставить ядерный заряд на Украину - РИА Новости, 25.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/miroshnik-1826409742.html
В ЛНР не исключили, что Запад уже мог доставить ядерный заряд на Украину
В ЛНР не исключили, что Запад уже мог доставить ядерный заряд на Украину - РИА Новости, 25.10.2022
В ЛНР не исключили, что Запад уже мог доставить ядерный заряд на Украину
Представитель ЛНР в России Родион Мирошник заявил РИА Новости, что ядерный заряд малой мощности могут доставить или уже доставили на Украину "западные... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T00:04
2022-10-25T00:04
специальная военная операция на украине
родион мирошник
сергей шойгу
украина
россия
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ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Представитель ЛНР в России Родион Мирошник заявил РИА Новости, что ядерный заряд малой мощности могут доставить или уже доставили на Украину "западные партнеры".Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" - маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможном применением Киевом "грязной бомбы".
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родион мирошник, сергей шойгу, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Родион Мирошник, Сергей Шойгу, Украина, Россия
00:04 25.10.2022
 
В ЛНР не исключили, что Запад уже мог доставить ядерный заряд на Украину

Посол ЛНР Мирошник: ядерный заряд малой мощности возможно уже доставили на Украину

© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник
Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова
Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Представитель ЛНР в России Родион Мирошник заявил РИА Новости, что ядерный заряд малой мощности могут доставить или уже доставили на Украину "западные партнеры".
"При том потоке вооружения поставляемого Западом на Украину доставить туда ядерный заряд малой мощности не составит никаких трудностей. Привезти взрывчатое вещество для создания "грязной бомбы" под надзором британцев или американцев тоже нет никаких проблем. Ядерный заряд малой мощности могут доставить или уже доставили "западные партнеры". Тем более, что в своей традиции американцы начинают рассказывать о своих поставках тогда, когда они уже там. А в этом случае, они просто промолчат и сосредоточатся на рассказах о "кровожадной России", которой все равно что использовать", - считает Мирошник.
Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" - маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможном применением Киевом "грязной бомбы".
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