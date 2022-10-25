https://ria.ru/20221025/minpromtorg-1826666516.html
В ГД внесли проект, расширяющий полномочия Минпромторга в импортозамещении
В ГД внесли проект, расширяющий полномочия Минпромторга в импортозамещении - РИА Новости, 25.10.2022
В ГД внесли проект, расширяющий полномочия Минпромторга в импортозамещении
Группа депутатов из разных фракций во главе с Владимиром Гутеневым и Максимом Топилиным внесла в Госдуму законопроект, расширяющий полномочия Минпромторга... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:53
2022-10-25T15:53
2022-10-25T15:53
экономика
технологии
владимир гутенев
максим топилин
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
госдума рф
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Группа депутатов из разных фракций во главе с Владимиром Гутеневым и Максимом Топилиным внесла в Госдуму законопроект, расширяющий полномочия Минпромторга России в целях обеспечения госзаказчиков отечественной промышленной продукцией, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ дает Минпромторгу полномочия обеспечивать федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ, юрлица и территории, определяемые решениями (актами) правительства РФ, промышленной продукцией, которая произведена в России и отвечает критериям, установленным кабмином.Внесение этого изменения в закон "О промышленной политике в РФ" разработчики объясняют необходимостью создания условий для формирования спроса заказчиков на отечественную продукцию. Авторы считают, что "проектируемые положения законопроекта позволят увеличить производство импортозамещающей продукции и ограничить допуск иностранных товаров к осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд"."В условиях жесткого экономического и политического давления со стороны недружественных государств в отношении Российской Федерации реализация законопроекта будет иметь особо значение для обеспечения национальной и экономической безопасности государства", - говорится в пояснительной записке.Исходя из сопутствующих материалов, принятие закона потребует принятия распоряжения правительства о создании федерального казенного учреждения "Федеральный центр обеспечения промышленной продукцией". Основными целями этого учреждения станут организация и проведение закупок промышленной продукции российского производства.
https://ria.ru/20221019/tax-1825026726.html
https://ria.ru/20221018/akselerator-1824874330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, владимир гутенев, максим топилин, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф
Экономика, Технологии, Владимир Гутенев, Максим Топилин, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Госдума РФ
В ГД внесли проект, расширяющий полномочия Минпромторга в импортозамещении
В ГД внесли проект, дающий Минпромторгу право снабжать госзаказчиков российскими товарами
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Группа депутатов из разных фракций во главе с Владимиром Гутеневым и Максимом Топилиным внесла в Госдуму законопроект, расширяющий полномочия Минпромторга России в целях обеспечения госзаказчиков отечественной промышленной продукцией, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ дает Минпромторгу полномочия обеспечивать федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ, юрлица и территории, определяемые решениями (актами) правительства РФ, промышленной продукцией, которая произведена в России и отвечает критериям, установленным кабмином.
Внесение этого изменения в закон "О промышленной политике в РФ" разработчики объясняют необходимостью создания условий для формирования спроса заказчиков на отечественную продукцию. Авторы считают, что "проектируемые положения законопроекта позволят увеличить производство импортозамещающей продукции и ограничить допуск иностранных товаров к осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд".
"В условиях жесткого экономического и политического давления со стороны недружественных государств в отношении Российской Федерации реализация законопроекта будет иметь особо значение для обеспечения национальной и экономической безопасности государства", - говорится в пояснительной записке.
Исходя из сопутствующих материалов, принятие закона потребует принятия распоряжения правительства о создании федерального казенного учреждения "Федеральный центр обеспечения промышленной продукцией". Основными целями этого учреждения станут организация и проведение закупок промышленной продукции российского производства.