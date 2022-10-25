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В ГД внесли проект, расширяющий полномочия Минпромторга в импортозамещении - РИА Новости, 25.10.2022
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В ГД внесли проект, расширяющий полномочия Минпромторга в импортозамещении
В ГД внесли проект, расширяющий полномочия Минпромторга в импортозамещении - РИА Новости, 25.10.2022
В ГД внесли проект, расширяющий полномочия Минпромторга в импортозамещении
Группа депутатов из разных фракций во главе с Владимиром Гутеневым и Максимом Топилиным внесла в Госдуму законопроект, расширяющий полномочия Минпромторга... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:53
2022-10-25T15:53
экономика
технологии
владимир гутенев
максим топилин
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
госдума рф
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Группа депутатов из разных фракций во главе с Владимиром Гутеневым и Максимом Топилиным внесла в Госдуму законопроект, расширяющий полномочия Минпромторга России в целях обеспечения госзаказчиков отечественной промышленной продукцией, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ дает Минпромторгу полномочия обеспечивать федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ, юрлица и территории, определяемые решениями (актами) правительства РФ, промышленной продукцией, которая произведена в России и отвечает критериям, установленным кабмином.Внесение этого изменения в закон "О промышленной политике в РФ" разработчики объясняют необходимостью создания условий для формирования спроса заказчиков на отечественную продукцию. Авторы считают, что "проектируемые положения законопроекта позволят увеличить производство импортозамещающей продукции и ограничить допуск иностранных товаров к осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд"."В условиях жесткого экономического и политического давления со стороны недружественных государств в отношении Российской Федерации реализация законопроекта будет иметь особо значение для обеспечения национальной и экономической безопасности государства", - говорится в пояснительной записке.Исходя из сопутствующих материалов, принятие закона потребует принятия распоряжения правительства о создании федерального казенного учреждения "Федеральный центр обеспечения промышленной продукцией". Основными целями этого учреждения станут организация и проведение закупок промышленной продукции российского производства.
https://ria.ru/20221019/tax-1825026726.html
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экономика, технологии, владимир гутенев, максим топилин, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф
Экономика, Технологии, Владимир Гутенев, Максим Топилин, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Госдума РФ
15:53 25.10.2022
 
В ГД внесли проект, расширяющий полномочия Минпромторга в импортозамещении

В ГД внесли проект, дающий Минпромторгу право снабжать госзаказчиков российскими товарами

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке
Стенд Минпромторга России в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стенд Минпромторга России в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Группа депутатов из разных фракций во главе с Владимиром Гутеневым и Максимом Топилиным внесла в Госдуму законопроект, расширяющий полномочия Минпромторга России в целях обеспечения госзаказчиков отечественной промышленной продукцией, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ дает Минпромторгу полномочия обеспечивать федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ, юрлица и территории, определяемые решениями (актами) правительства РФ, промышленной продукцией, которая произведена в России и отвечает критериям, установленным кабмином.
Символика одного из операторов системы tax free в торговом центре - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 10:30Туризм
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Внесение этого изменения в закон "О промышленной политике в РФ" разработчики объясняют необходимостью создания условий для формирования спроса заказчиков на отечественную продукцию. Авторы считают, что "проектируемые положения законопроекта позволят увеличить производство импортозамещающей продукции и ограничить допуск иностранных товаров к осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд".
"В условиях жесткого экономического и политического давления со стороны недружественных государств в отношении Российской Федерации реализация законопроекта будет иметь особо значение для обеспечения национальной и экономической безопасности государства", - говорится в пояснительной записке.
Исходя из сопутствующих материалов, принятие закона потребует принятия распоряжения правительства о создании федерального казенного учреждения "Федеральный центр обеспечения промышленной продукцией". Основными целями этого учреждения станут организация и проведение закупок промышленной продукции российского производства.
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ЭкономикаТехнологииВладимир ГутеневМаксим ТопилинРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Госдума РФ
 
 
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