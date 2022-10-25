https://ria.ru/20221025/mestorozhdenie-1826605687.html

"Газпром" приступил к пусконаладке на Ковыктинском месторождении

"Газпром" приступил к пусконаладке на Ковыктинском месторождении - РИА Новости, 25.10.2022

"Газпром" приступил к пусконаладке на Ковыктинском месторождении

"Газпром" приступил к пусконаладке на Ковыктинском месторождении (Иркутская область), газ с которого будет поступать в "Силу Сибири", его ввод в эксплуатацию... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T13:17

2022-10-25T13:17

2022-10-25T13:54

газпром

экономика

алексей миллер

иркутская область

сила сибири (газопровод)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. "Газпром" приступил к пусконаладке на Ковыктинском месторождении (Иркутская область), газ с которого будет поступать в "Силу Сибири", его ввод в эксплуатацию ожидается в декабре 2022 года, сообщила компания."Сегодня, в соответствии с планом, подан газ для проведения пусконаладочных работ на установке комплексной подготовки газа №2, одном из ключевых объектов обустройства Ковыктинского месторождения, и участке "Ковыкта – Чаянда" газопровода "Сила Сибири", - говорится в сообщении компании в ее официальном Telegram-канале.Отмечается, что в ходе пусконаладки проводятся испытания технологических систем и оборудования газового промысла и участка газопровода в различных эксплуатационных режимах."В декабре этого года, после завершения пусконаладочных работ, Ковыктинское месторождение и новые газотранспортные мощности будут введены в эксплуатацию. Будет создан мощнейший комплекс по добыче и транспортировке газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке" - приводятся в сообщении слова главы "Газпрома" Алексея Миллера.Компания также заявила, что предстоящий запуск расширит возможности для газификации потребителей Иркутской области. В частности, оно станет источником газоснабжения для поселка Жигалово, Киренского и Казачинско-Ленского районов. Это предусмотрено актуализированной программой развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы, что также отмечает "Газпром".Ковыктинское месторождение — уникальное, крупнейшее в Восточной Сибири с извлекаемыми запасами газа по проекту – 1,8 триллиона кубометров, газового конденсата – 65,7 миллиона тонн. Участок от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения — второй участок газопровода "Сила Сибири", по которому газ поставляется в Китай. Первый участок — от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем) — был запущен в 2019 году.

https://ria.ru/20221012/gazoprovod-1823390730.html

https://ria.ru/20221017/gazprom-1824661580.html

иркутская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

газпром, экономика, алексей миллер, иркутская область, сила сибири (газопровод)