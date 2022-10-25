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"Молодая гвардия" помогает ликвидировать последствия взрыва в Мелитополе - РИА Новости, 25.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/melitopol-1826714234.html
"Молодая гвардия" помогает ликвидировать последствия взрыва в Мелитополе
"Молодая гвардия" помогает ликвидировать последствия взрыва в Мелитополе - РИА Новости, 25.10.2022
"Молодая гвардия" помогает ликвидировать последствия взрыва в Мелитополе
Волонтеры ряда молодежных организаций, в числе которых "Молодая гвардия", "Юг молодой", "Мы вместе", помогают с ликвидацией последствий взрыва самодельного... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:32
2022-10-25T17:32
специальная военная операция на украине
запорожская область
мелитополь
украина
молодая гвардия
единая россия
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Волонтеры ряда молодежных организаций, в числе которых "Молодая гвардия", "Юг молодой", "Мы вместе", помогают с ликвидацией последствий взрыва самодельного взрывного устройства в Мелитополе, сообщил министр по молодёжной политике Запорожской области Антон Тицкий.По данным властей города, неизвестные подорвали автомобиль во вторник в 8.40 у медиахолдинга "ЗаМедиа", взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Пять человек пострадали, один из них в больнице. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу."Приехали ребята из всех организаций. Это и "Молодая гвардия" "Единой России", и региональная организация "Юг молодой", общественный штаб волонтеров "Мы вместе", и ряд других организаций, которые у нас уже созданы на территории Запорожской области. Молодежь приехала, сегодня помогают, и мы договорились, завтра тоже ребята помогут приводить помещения в порядок", - сказал журналистам Тицкий.По его словам, несмотря на попытку запугать людей этим терактом, ребята не боятся, "и у террористического государства Украина, которая воюет с мирными жителями, таким образом безусловно ничего не выйдет".Тицкий рассказал, что ему показали последствия взрыва, разрушения. "Люди тем не менее продолжают свою работу для жителей Запорожской области. Это вызывает огромное уважение", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20221025/melitopol-1826707885.html
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запорожская область, мелитополь, украина, молодая гвардия , единая россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Мелитополь, Украина, Молодая гвардия , Единая Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:32 25.10.2022
 
"Молодая гвардия" помогает ликвидировать последствия взрыва в Мелитополе

Волонтеры "Молодой гвардии" помогают ликвидировать последствия взрыва в Мелитополе

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗдание запорожской областной телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе, пострадавшее в результате взрыва
Здание запорожской областной телекомпании ЗаТВ в Мелитополе, пострадавшее в результате взрыва - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Здание запорожской областной телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе, пострадавшее в результате взрыва
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Волонтеры ряда молодежных организаций, в числе которых "Молодая гвардия", "Юг молодой", "Мы вместе", помогают с ликвидацией последствий взрыва самодельного взрывного устройства в Мелитополе, сообщил министр по молодёжной политике Запорожской области Антон Тицкий.
По данным властей города, неизвестные подорвали автомобиль во вторник в 8.40 у медиахолдинга "ЗаМедиа", взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Пять человек пострадали, один из них в больнице. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу.
Здание запорожской областной телекомпании ЗаТВ, пострадавшее в результате взрыва в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
17:20В России
В результате взрыва автомобиля в Мелитополе пострадали шесть человек
"Приехали ребята из всех организаций. Это и "Молодая гвардия" "Единой России", и региональная организация "Юг молодой", общественный штаб волонтеров "Мы вместе", и ряд других организаций, которые у нас уже созданы на территории Запорожской области. Молодежь приехала, сегодня помогают, и мы договорились, завтра тоже ребята помогут приводить помещения в порядок", - сказал журналистам Тицкий.
По его словам, несмотря на попытку запугать людей этим терактом, ребята не боятся, "и у террористического государства Украина, которая воюет с мирными жителями, таким образом безусловно ничего не выйдет".
Тицкий рассказал, что ему показали последствия взрыва, разрушения. "Люди тем не менее продолжают свою работу для жителей Запорожской области. Это вызывает огромное уважение", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьМелитопольУкраинаМолодая гвардияЕдиная РоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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