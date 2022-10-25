https://ria.ru/20221025/melitopol-1826714234.html

"Молодая гвардия" помогает ликвидировать последствия взрыва в Мелитополе

"Молодая гвардия" помогает ликвидировать последствия взрыва в Мелитополе - РИА Новости, 25.10.2022

"Молодая гвардия" помогает ликвидировать последствия взрыва в Мелитополе

Волонтеры ряда молодежных организаций, в числе которых "Молодая гвардия", "Юг молодой", "Мы вместе", помогают с ликвидацией последствий взрыва самодельного... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:32

2022-10-25T17:32

2022-10-25T17:32

специальная военная операция на украине

запорожская область

мелитополь

украина

молодая гвардия

единая россия

ситуация в днр и лнр

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Волонтеры ряда молодежных организаций, в числе которых "Молодая гвардия", "Юг молодой", "Мы вместе", помогают с ликвидацией последствий взрыва самодельного взрывного устройства в Мелитополе, сообщил министр по молодёжной политике Запорожской области Антон Тицкий.По данным властей города, неизвестные подорвали автомобиль во вторник в 8.40 у медиахолдинга "ЗаМедиа", взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Пять человек пострадали, один из них в больнице. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу."Приехали ребята из всех организаций. Это и "Молодая гвардия" "Единой России", и региональная организация "Юг молодой", общественный штаб волонтеров "Мы вместе", и ряд других организаций, которые у нас уже созданы на территории Запорожской области. Молодежь приехала, сегодня помогают, и мы договорились, завтра тоже ребята помогут приводить помещения в порядок", - сказал журналистам Тицкий.По его словам, несмотря на попытку запугать людей этим терактом, ребята не боятся, "и у террористического государства Украина, которая воюет с мирными жителями, таким образом безусловно ничего не выйдет".Тицкий рассказал, что ему показали последствия взрыва, разрушения. "Люди тем не менее продолжают свою работу для жителей Запорожской области. Это вызывает огромное уважение", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20221025/melitopol-1826707885.html

https://ria.ru/20220720/peshka-1803878067.html

запорожская область

мелитополь

украина

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запорожская область, мелитополь, украина, молодая гвардия , единая россия, ситуация в днр и лнр