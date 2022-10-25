https://ria.ru/20221025/melitopol-1826626743.html

При взрыве в Мелитополе повредило несколько десятков квартир

При взрыве в Мелитополе повредило несколько десятков квартир - РИА Новости, 25.10.2022

При взрыве в Мелитополе повредило несколько десятков квартир

Несколько десятков квартир повреждено взрывной волной в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Мелитополе, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:17

2022-10-25T14:17

2022-10-25T14:17

специальная военная операция на украине

происшествия

мелитополь

запорожская область

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Несколько десятков квартир повреждено взрывной волной в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Мелитополе, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По данным властей города, неизвестные подорвали автомобиль во вторник в 8.40 у медиахолдинга "ЗаМедиа", взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Пять человек пострадали, один из них в больнице. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу."Помимо здания телецентра, также взрывной волной повреждено несколько десятков квартир стоящих рядом многоквартирных жилых домов. Степень повреждения разная", - сказал Рогов.По его словам, в основном, взрывной волной разбило и вынесло окна, а также балконные и межкомнатные двери.

мелитополь

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Самодельное взрывное устройство сдетонировало у здания запорожской телекомпании. Кадры с места ЧП Возле здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе произошел теракт, взорвалось самодельное устройство, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Рогов 2022-10-25T14:17 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мелитополь, запорожская область, владимир рогов, видео