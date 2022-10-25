https://ria.ru/20221025/manturov-1826617373.html

Автомобиль сына Мантурова попал в ДТП на юго-востоке Москвы

Автомобиль сына Мантурова попал в ДТП на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 25.10.2022

Автомобиль сына Мантурова попал в ДТП на юго-востоке Москвы

Автомобиль сына вице-премьера РФ - главы Минпромторга Дениса Мантурова попал в ДТП с участием автобуса в районе Люблино в Москве, по предварительной информации... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T13:48

2022-10-25T13:48

2022-10-25T13:49

происшествия

авто

денис мантуров

россия

москва

гибдд мвд рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

дтп

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Автомобиль сына вице-премьера РФ - главы Минпромторга Дениса Мантурова попал в ДТП с участием автобуса в районе Люблино в Москве, по предварительной информации пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель Евгения Мантурова."ДТП (столкновение с автобусом) произошло в районе Люблино, Евгений Мантуров место ДТП не покидал, дождался прибытия сотрудников ГИБДД. Повреждения автобуса минимальны, так как столкновение произошло на низкой скорости. После прибытия сотрудников ГИБДД автобус покинул место ДТП своим ходом", - рассказал представитель."Информация о пострадавших на текущий момент не подтверждается. Если впоследствии выяснится, что кому-то из пассажиров автобуса потребовалась медицинская помощь, Евгений готов оказать им поддержку", - добавил он.

https://ria.ru/20221021/zaderzhanie-1825631209.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, авто, денис мантуров, россия, москва, гибдд мвд рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дтп