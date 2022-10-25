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Магазины Zara под новым управлением будут открыты в России весной - РИА Новости, 25.10.2022
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Магазины Zara под новым управлением будут открыты в России весной
Магазины Zara под новым управлением будут открыты в России весной - РИА Новости, 25.10.2022
Магазины Zara под новым управлением будут открыты в России весной
Первые несколько сотен магазинов Zara под новым управлением будут открыты в России в начале весны, сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T21:57
2022-10-25T21:57
экономика
виктор евтухов
россия
inditex
zara
bershka
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Первые несколько сотен магазинов Zara под новым управлением будут открыты в России в начале весны, сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.Ранее во вторник стало известно, что испанская группа Inditex, владеющая брендом Zara, согласовала продажу своего российского подразделения компании Daher Group. Inditex также уточняла, что сделка будет означать прекращение деятельности компании в России."В начале весны первые несколько сотен магазинов (Zara - ред.) на территории РФ будут открыты", - заявил Евтухов в эфире телеканала "Россия 1".Он также добавил, что компания оставляет за собой право обратного выкупа акций. "Насколько я понимаю, компания оставляет за собой право обратного выкупа акций… Когда ситуация с теми проблемами, о которых я говорил (финансовыми, логистическими и иными), нормализуется, компания Inditex хотела бы в совместной работе со своим контрагентом, который выходит на российский рынок, проложить реализацию своей продукции на территории Российской Федерации", - добавил Евтухов.В России группа Inditex была представлена магазинами Zara, Pull&amp;Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. В начале марта руководство Inditex решило приостановить деятельность в РФ, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". В конце апреля Евтухов заявлял, что Inditex изучает возможности перенастройки логистики, чтобы вернуться на рынок РФ. До этого гендиректор Inditex Оскар Гарсиа Масейрас говорил, что компания надеется вернуться в Россию, "как только это станет возможным".
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экономика, виктор евтухов, россия, inditex, zara, bershka
Экономика, Виктор Евтухов, Россия, Inditex, Zara, Bershka
21:57 25.10.2022
 
Магазины Zara под новым управлением будут открыты в России весной

Замглавы Минпромторга Евтухов: Zara под новым управлением будет открыта в России весной

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЛоготип Zara
Логотип Zara - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип Zara . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Первые несколько сотен магазинов Zara под новым управлением будут открыты в России в начале весны, сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Ранее во вторник стало известно, что испанская группа Inditex, владеющая брендом Zara, согласовала продажу своего российского подразделения компании Daher Group. Inditex также уточняла, что сделка будет означать прекращение деятельности компании в России.
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"В начале весны первые несколько сотен магазинов (Zara - ред.) на территории РФ будут открыты", - заявил Евтухов в эфире телеканала "Россия 1".
Он также добавил, что компания оставляет за собой право обратного выкупа акций. "Насколько я понимаю, компания оставляет за собой право обратного выкупа акций… Когда ситуация с теми проблемами, о которых я говорил (финансовыми, логистическими и иными), нормализуется, компания Inditex хотела бы в совместной работе со своим контрагентом, который выходит на российский рынок, проложить реализацию своей продукции на территории Российской Федерации", - добавил Евтухов.
В России группа Inditex была представлена магазинами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. В начале марта руководство Inditex решило приостановить деятельность в РФ, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". В конце апреля Евтухов заявлял, что Inditex изучает возможности перенастройки логистики, чтобы вернуться на рынок РФ. До этого гендиректор Inditex Оскар Гарсиа Масейрас говорил, что компания надеется вернуться в Россию, "как только это станет возможным".
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