https://ria.ru/20221025/london-1826704723.html

Экоактивисты облили краской штаб-квартиру лоббистских групп в Лондоне

Экоактивисты облили краской штаб-квартиру лоббистских групп в Лондоне - РИА Новости, 25.10.2022

Экоактивисты облили краской штаб-квартиру лоббистских групп в Лондоне

Активисты экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение разработки новых месторождений нефти и газа, распылили оранжевую краску из... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:14

2022-10-25T17:14

2022-10-25T17:14

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Активисты экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение разработки новых месторождений нефти и газа, распылили оранжевую краску из огнетушителя на штаб-квартиру лоббистских групп в центральном Лондоне, поддерживающих использование ископаемого топлива, говорится на сайте самого движения."Активисты Just Stop Oil заблокировали улицу Хорсферри-роуд и распылили краску на …штаб-квартиру (организации) Global Warming Policy Foundation и других лоббистских групп, поддерживающих использование ископаемого топлива. Они требуют, чтобы правительство прекратило выдачу новых лицензий и разрешений на (разработку месторождений) нефти и газа", - сказано на сайте.Полиция Лондона позднее сообщила, что задержала одного активиста за причинение ущерба.Это не первый инцидент с участием активистов Just Stop Oil – ранее стало известно, что активисты движения бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Карла III в музее мадам Тюссо в Лондоне, чтобы привлечь внимание к проблемам климата.До этого два активиста вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне. Ранее они ограничивались приклеиванием рук к рамам картин, не нанося ущерба самому полотну. В июле экоактивисты приклеили свои руки к раме одной из самых известных и наиболее популярных английских картин "Телега для сена", написанной Джоном Констеблом. Перед этим они накрыли ее измененным изображением, на котором показано, как увеличение добычи нефти уничтожит сельскую местность. В оригинальной версии на картине запечатлена мельница на реке, в то время как в измененной версии на месте реки изображена дорога, в небе летают самолеты, и вдалеке виден дым от труб.Движение выступает против плана британского правительства разрешить добычу нефти и газа в 46 месторождениях в 2025 году. Активисты не раз устраивали протесты, перекрывая крупные дороги и приклеивая себя к картинам в галереях.

https://ria.ru/20221023/kartina-1826119695.html

https://ria.ru/20221024/ekoaktivisty-1826297551.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, лондон, великобритания