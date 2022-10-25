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Экоактивисты облили краской штаб-квартиру лоббистских групп в Лондоне - РИА Новости, 25.10.2022
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Экоактивисты облили краской штаб-квартиру лоббистских групп в Лондоне
Экоактивисты облили краской штаб-квартиру лоббистских групп в Лондоне - РИА Новости, 25.10.2022
Экоактивисты облили краской штаб-квартиру лоббистских групп в Лондоне
Активисты экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение разработки новых месторождений нефти и газа, распылили оранжевую краску из... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:14
2022-10-25T17:14
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Активисты экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение разработки новых месторождений нефти и газа, распылили оранжевую краску из огнетушителя на штаб-квартиру лоббистских групп в центральном Лондоне, поддерживающих использование ископаемого топлива, говорится на сайте самого движения."Активисты Just Stop Oil заблокировали улицу Хорсферри-роуд и распылили краску на …штаб-квартиру (организации) Global Warming Policy Foundation и других лоббистских групп, поддерживающих использование ископаемого топлива. Они требуют, чтобы правительство прекратило выдачу новых лицензий и разрешений на (разработку месторождений) нефти и газа", - сказано на сайте.Полиция Лондона позднее сообщила, что задержала одного активиста за причинение ущерба.Это не первый инцидент с участием активистов Just Stop Oil – ранее стало известно, что активисты движения бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Карла III в музее мадам Тюссо в Лондоне, чтобы привлечь внимание к проблемам климата.До этого два активиста вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне. Ранее они ограничивались приклеиванием рук к рамам картин, не нанося ущерба самому полотну. В июле экоактивисты приклеили свои руки к раме одной из самых известных и наиболее популярных английских картин "Телега для сена", написанной Джоном Констеблом. Перед этим они накрыли ее измененным изображением, на котором показано, как увеличение добычи нефти уничтожит сельскую местность. В оригинальной версии на картине запечатлена мельница на реке, в то время как в измененной версии на месте реки изображена дорога, в небе летают самолеты, и вдалеке виден дым от труб.Движение выступает против плана британского правительства разрешить добычу нефти и газа в 46 месторождениях в 2025 году. Активисты не раз устраивали протесты, перекрывая крупные дороги и приклеивая себя к картинам в галереях.
https://ria.ru/20221023/kartina-1826119695.html
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в мире, лондон, великобритания
В мире, Лондон, Великобритания
17:14 25.10.2022
 
Экоактивисты облили краской штаб-квартиру лоббистских групп в Лондоне

Активисты движения Just Stop Oil облили краской штаб-квартиру лоббистских групп в Лондоне

© Фото : Just Stop Oil Активисты экологического движения Just Stop Oil распылили оранжевую краску на штаб-квартиру лоббистских групп в Лондоне
 Активисты экологического движения Just Stop Oil распылили оранжевую краску на штаб-квартиру лоббистских групп в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : Just Stop Oil
Активисты экологического движения Just Stop Oil распылили оранжевую краску на штаб-квартиру лоббистских групп в Лондоне
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Активисты экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение разработки новых месторождений нефти и газа, распылили оранжевую краску из огнетушителя на штаб-квартиру лоббистских групп в центральном Лондоне, поддерживающих использование ископаемого топлива, говорится на сайте самого движения.
"Активисты Just Stop Oil заблокировали улицу Хорсферри-роуд и распылили краску на …штаб-квартиру (организации) Global Warming Policy Foundation и других лоббистских групп, поддерживающих использование ископаемого топлива. Они требуют, чтобы правительство прекратило выдачу новых лицензий и разрешений на (разработку месторождений) нефти и газа", - сказано на сайте.
Полиция Лондона позднее сообщила, что задержала одного активиста за причинение ущерба.
Это не первый инцидент с участием активистов Just Stop Oil – ранее стало известно, что активисты движения бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Карла III в музее мадам Тюссо в Лондоне, чтобы привлечь внимание к проблемам климата.
Участники движения Letzte Generation у полотна Клода Моне, залитого картофельным пюре - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 20:15Культура
Эко-активисты облили картофельным пюре картину Моне в Потсдаме
До этого два активиста вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне. Ранее они ограничивались приклеиванием рук к рамам картин, не нанося ущерба самому полотну. В июле экоактивисты приклеили свои руки к раме одной из самых известных и наиболее популярных английских картин "Телега для сена", написанной Джоном Констеблом. Перед этим они накрыли ее измененным изображением, на котором показано, как увеличение добычи нефти уничтожит сельскую местность. В оригинальной версии на картине запечатлена мельница на реке, в то время как в измененной версии на месте реки изображена дорога, в небе летают самолеты, и вдалеке виден дым от труб.
Движение выступает против плана британского правительства разрешить добычу нефти и газа в 46 месторождениях в 2025 году. Активисты не раз устраивали протесты, перекрывая крупные дороги и приклеивая себя к картинам в галереях.
Акция экоактивистов Just Stop Oil
Вчера, 15:32Культура
Экоактивисты обмазали шоколадным тортом восковую фигуру Карла III в музее
 
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