https://ria.ru/20221025/lgbt-1826689480.html

Госдума рассмотрит законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ 27 октября

Госдума рассмотрит законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ 27 октября - РИА Новости, 25.10.2022

Госдума рассмотрит законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ 27 октября

Совет Госдумы поставил пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ в повестку на пленарное заседание 27 октября, в четверг документы будут рассмотрены в... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:39

2022-10-25T16:39

2022-10-25T16:39

политика

александр хинштейн

госдума рф

лгбт-сообщество

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Совет Госдумы поставил пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ в повестку на пленарное заседание 27 октября, в четверг документы будут рассмотрены в первом чтении, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн."Только что Совет Госдумы определил: наш пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой будет рассмотрен на заседании ГД в 1-м чтении уже в этот четверг, 27 октября", - написал Хинштейн в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221017/knigi-1824621197.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, александр хинштейн, госдума рф, лгбт-сообщество