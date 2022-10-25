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Госдума рассмотрит законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ 27 октября
Госдума рассмотрит законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ 27 октября - РИА Новости, 25.10.2022
Госдума рассмотрит законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ 27 октября
Совет Госдумы поставил пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ в повестку на пленарное заседание 27 октября, в четверг документы будут рассмотрены в... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:39
2022-10-25T16:39
2022-10-25T16:39
политика
александр хинштейн
госдума рф
лгбт-сообщество
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Совет Госдумы поставил пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ в повестку на пленарное заседание 27 октября, в четверг документы будут рассмотрены в первом чтении, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн."Только что Совет Госдумы определил: наш пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой будет рассмотрен на заседании ГД в 1-м чтении уже в этот четверг, 27 октября", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, александр хинштейн, госдума рф, лгбт-сообщество
Политика, Александр Хинштейн, Госдума РФ, ЛГБТ-сообщество
Госдума рассмотрит законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ 27 октября
Совет Госдумы поставил рассмотрение законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ на 27 октября