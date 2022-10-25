Рейтинг@Mail.ru
Госдума рассмотрит законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ 27 октября - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221025/lgbt-1826689480.html
Госдума рассмотрит законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ 27 октября
Госдума рассмотрит законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ 27 октября - РИА Новости, 25.10.2022
Госдума рассмотрит законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ 27 октября
Совет Госдумы поставил пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ в повестку на пленарное заседание 27 октября, в четверг документы будут рассмотрены в... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:39
2022-10-25T16:39
политика
александр хинштейн
госдума рф
лгбт-сообщество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68299faaf2deac7073a76b0d56baba92.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Совет Госдумы поставил пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ в повестку на пленарное заседание 27 октября, в четверг документы будут рассмотрены в первом чтении, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн."Только что Совет Госдумы определил: наш пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой будет рассмотрен на заседании ГД в 1-м чтении уже в этот четверг, 27 октября", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221017/knigi-1824621197.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11fcee32a349e70e28388757e02aba7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, александр хинштейн, госдума рф, лгбт-сообщество
Политика, Александр Хинштейн, Госдума РФ, ЛГБТ-сообщество
16:39 25.10.2022
 
Госдума рассмотрит законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ 27 октября

Совет Госдумы поставил рассмотрение законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ на 27 октября

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Совет Госдумы поставил пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ в повестку на пленарное заседание 27 октября, в четверг документы будут рассмотрены в первом чтении, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
"Только что Совет Госдумы определил: наш пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой будет рассмотрен на заседании ГД в 1-м чтении уже в этот четверг, 27 октября", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 15:20Культура
Классическая литература не подпадает под пропаганду ЛГБТ, заявил Хинштейн
 
ПолитикаАлександр ХинштейнГосдума РФЛГБТ-сообщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала