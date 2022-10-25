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Семьдесят предпринимателей Кузбасса получат гранты на развитие бизнеса - РИА Новости, 25.10.2022
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Семьдесят предпринимателей Кузбасса получат гранты на развитие бизнеса
Семьдесят предпринимателей Кузбасса получат гранты на развитие бизнеса - РИА Новости, 25.10.2022
Семьдесят предпринимателей Кузбасса получат гранты на развитие бизнеса
Семьдесят предпринимателей Кузбасса получат гранты от 100 до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса в рамках регионального проекта нацпроекта "Малое и среднее... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:07
2022-10-25T13:07
экономика
сергей цивилев
кемеровская область
россия
нацпроекты
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КЕМЕРОВО, 25 окт – РИА Новости. Семьдесят предпринимателей Кузбасса получат гранты от 100 до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса в рамках регионального проекта нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства региона."Поддержка от государства предоставляется в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". На получение грантов претендовали 77 кузбасских бизнесменов, 70 стали победителями конкурсного отбора и получат финансирование", – говорится в сообщении.Уточняется, что общая сумма выигранных предпринимателями грантов в этом году составила более 30 миллионов рублей, 29 из которых — средства федерального бюджета. Отмечается, что по условиям программы грант предоставляется субъектам малого и среднего бизнеса, включенным в реестр социальных предпринимателей, и молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет."Кузбасс — один из лидеров по количеству заявок на получение грантов от молодых предпринимателей. Это говорит о том, что представители самого перспективного сегмента бизнес-сообщества видят в регионе потенциал и готовы здесь развивать свое дело. Несмотря на внешние ограничения, наша экономика устойчиво развивается, бюджет позволяет выполнять все социальные обязательства, так что предприниматели могут быть уверены в своем будущем и рассчитывать на поддержку правительства Кузбасса", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.Уточняется, что грант в размере 500 тысяч рублей одобрен титулованному кузбасскому пловцу Владимиру Кудряшову, который после завершения спортивной карьеры основал школу и вместе с коллегами научил плавать более 10 тысяч человек. К лету 2023 года предприниматель планирует открыть отделения своей школы плавания в нескольких городах Кузбасса.При отборе бизнес-проектов конкурсная комиссия учитывала актуальность вида деятельности для региона и количество рабочих мест. Уточняется, что грант можно потратить на аренду и ремонт нежилого помещения; аренду и приобретение оргтехники, оборудования; оплату коммунальных услуг и услуг электроснабжения; оформление результатов интеллектуальной деятельности; приобретение основных средств (за исключением приобретения зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей); сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции и оказания услуг, и на иные расходы, связанные с реализацией проекта.Подчеркивается, что выделенные деньги нельзя направить на финансирование затрат, связанных с уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты, уплату процентов по займам и кредитам.
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экономика, сергей цивилев, кемеровская область, россия, нацпроекты
Экономика, Сергей Цивилев, Кемеровская область, Россия, Нацпроекты
13:07 25.10.2022
 

Семьдесят предпринимателей Кузбасса получат гранты на развитие бизнеса

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КЕМЕРОВО, 25 окт – РИА Новости. Семьдесят предпринимателей Кузбасса получат гранты от 100 до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса в рамках регионального проекта нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Поддержка от государства предоставляется в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". На получение грантов претендовали 77 кузбасских бизнесменов, 70 стали победителями конкурсного отбора и получат финансирование", – говорится в сообщении.
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Уточняется, что общая сумма выигранных предпринимателями грантов в этом году составила более 30 миллионов рублей, 29 из которых — средства федерального бюджета. Отмечается, что по условиям программы грант предоставляется субъектам малого и среднего бизнеса, включенным в реестр социальных предпринимателей, и молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет.
"Кузбасс — один из лидеров по количеству заявок на получение грантов от молодых предпринимателей. Это говорит о том, что представители самого перспективного сегмента бизнес-сообщества видят в регионе потенциал и готовы здесь развивать свое дело. Несмотря на внешние ограничения, наша экономика устойчиво развивается, бюджет позволяет выполнять все социальные обязательства, так что предприниматели могут быть уверены в своем будущем и рассчитывать на поддержку правительства Кузбасса", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.
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Уточняется, что грант в размере 500 тысяч рублей одобрен титулованному кузбасскому пловцу Владимиру Кудряшову, который после завершения спортивной карьеры основал школу и вместе с коллегами научил плавать более 10 тысяч человек. К лету 2023 года предприниматель планирует открыть отделения своей школы плавания в нескольких городах Кузбасса.
При отборе бизнес-проектов конкурсная комиссия учитывала актуальность вида деятельности для региона и количество рабочих мест. Уточняется, что грант можно потратить на аренду и ремонт нежилого помещения; аренду и приобретение оргтехники, оборудования; оплату коммунальных услуг и услуг электроснабжения; оформление результатов интеллектуальной деятельности; приобретение основных средств (за исключением приобретения зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей); сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции и оказания услуг, и на иные расходы, связанные с реализацией проекта.
Подчеркивается, что выделенные деньги нельзя направить на финансирование затрат, связанных с уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты, уплату процентов по займам и кредитам.
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ЭкономикаСергей ЦивилевКемеровская областьРоссияНацпроекты
 
 
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