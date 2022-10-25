https://ria.ru/20221025/kremennaya-1826619318.html

Российская армия нанесла ВСУ сокрушительный удар в районе Кременной

Российская армия нанесла ВСУ сокрушительный удар в районе Кременной - РИА Новости, 25.10.2022

Российская армия нанесла ВСУ сокрушительный удар в районе Кременной

Российская армия нанесла сокрушительный удар по украинским подразделениям, прорывавшимся в Кременную, заявил полковник полиции Луганской Народной Республики... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T13:52

2022-10-25T13:52

2022-10-25T18:07

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

сватово

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российская армия нанесла сокрушительный удар по украинским подразделениям, прорывавшимся в Кременную, заявил полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев в эфире Первого канала.По его словам, оборона в районе Кременной и Сватово "слажена по уму", российские военные показывают там пример героизма."Русская армия нанесла сокрушительный удар по наемническим войскам, которые пытались зайти на наши территории. <…> По радиоперехвату, по тому, что взяли пленных <…> было выявлено, с какого направления будет идти этот масштабный прорыв. И безусловно, наши подразделения были уже готовы к этому. <…> В результате более десяти единиц техники было подбито, личный состав рассеян и уничтожен", — сказал Киселев.Он добавил, что, несмотря на понесенные потери, противник не оставит попыток прорвать оборону в этом направлении.Ранее корреспонденты РИА Новости передавали, что инженеры российской группировки войск "Отважные" укрепляют линию обороны Сватово — Кременная, устанавливают танковые заграждения.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221025/kherson-1826259217.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

сватово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, сватово, вооруженные силы рф