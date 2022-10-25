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Российская армия нанесла ВСУ сокрушительный удар в районе Кременной - РИА Новости, 25.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/kremennaya-1826619318.html
Российская армия нанесла ВСУ сокрушительный удар в районе Кременной
Российская армия нанесла ВСУ сокрушительный удар в районе Кременной - РИА Новости, 25.10.2022
Российская армия нанесла ВСУ сокрушительный удар в районе Кременной
Российская армия нанесла сокрушительный удар по украинским подразделениям, прорывавшимся в Кременную, заявил полковник полиции Луганской Народной Республики... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:52
2022-10-25T18:07
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сватово
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российская армия нанесла сокрушительный удар по украинским подразделениям, прорывавшимся в Кременную, заявил полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев в эфире Первого канала.По его словам, оборона в районе Кременной и Сватово "слажена по уму", российские военные показывают там пример героизма."Русская армия нанесла сокрушительный удар по наемническим войскам, которые пытались зайти на наши территории. &lt;…&gt; По радиоперехвату, по тому, что взяли пленных &lt;…&gt; было выявлено, с какого направления будет идти этот масштабный прорыв. И безусловно, наши подразделения были уже готовы к этому. &lt;…&gt; В результате более десяти единиц техники было подбито, личный состав рассеян и уничтожен", — сказал Киселев.Он добавил, что, несмотря на понесенные потери, противник не оставит попыток прорвать оборону в этом направлении.Ранее корреспонденты РИА Новости передавали, что инженеры российской группировки войск "Отважные" укрепляют линию обороны Сватово — Кременная, устанавливают танковые заграждения.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221025/kherson-1826259217.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, сватово, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Сватово, Вооруженные силы РФ
13:52 25.10.2022 (обновлено: 18:07 25.10.2022)
 
Российская армия нанесла ВСУ сокрушительный удар в районе Кременной

Полковник полиции ЛНР Киселев: Россия нанесла сокрушительный удар по ВСУ около Кременной

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРабота расчета артиллерии ВС России
Работа расчета артиллерии ВС России - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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Работа расчета артиллерии ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российская армия нанесла сокрушительный удар по украинским подразделениям, прорывавшимся в Кременную, заявил полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев в эфире Первого канала.
По его словам, оборона в районе Кременной и Сватово "слажена по уму", российские военные показывают там пример героизма.
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08:00Специальная военная операция на Украине
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"Русская армия нанесла сокрушительный удар по наемническим войскам, которые пытались зайти на наши территории. <…> По радиоперехвату, по тому, что взяли пленных <…> было выявлено, с какого направления будет идти этот масштабный прорыв. И безусловно, наши подразделения были уже готовы к этому. <…> В результате более десяти единиц техники было подбито, личный состав рассеян и уничтожен", — сказал Киселев.
Он добавил, что, несмотря на понесенные потери, противник не оставит попыток прорвать оборону в этом направлении.
Ранее корреспонденты РИА Новости передавали, что инженеры российской группировки войск "Отважные" укрепляют линию обороны Сватово — Кременная, устанавливают танковые заграждения.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСватовоВооруженные силы РФ
 
 
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