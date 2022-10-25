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В хабаровском селе модернизировали мазутную котельную

В хабаровском селе модернизировали мазутную котельную - РИА Новости, 25.10.2022

В хабаровском селе модернизировали мазутную котельную

Старая мазутная котельная в селе Черная Речка Хабаровского края прошла модернизацию, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T09:11

2022-10-25T09:11

2022-10-25T09:11

хабаровский край

общество

хабаровский край

михаил дегтярев

жкх

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ХАБАРОВСК, 25 окт - РИА Новости. Старая мазутная котельная в селе Черная Речка Хабаровского края прошла модернизацию, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев."Мы продолжаем модернизацию коммунальной инфраструктуры края, которую начали два года назад. В селе Черная Речка в Хабаровском районе заменили устаревшую мазутную котельную "Термороботом". Это автоматическая, экологически чистая система выработки тепла отечественного производства. Его особенность – непрерывная работа без постоянного присутствия персонала", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.По словам губернатора, "Терморобот" обеспечит теплом более 500 местных жителей. Он отметил, что всего же в Хабаровском районе установлено пять таких энергообъектов. Еще несколько котлов-автоматов работают в Бикинском и Комсомольском районах.На тепловом пункте устанавливаются два модуля - основной и резервный. Пока температура воздуха достаточно высокая, работает один модуль, в период постоянных минусовых температур работают оба. Одна загрузка угольной кассеты обеспечивает бесперебойное теплоснабжение в течение недели. Этот опыт активно распространяется по всему краю, потому что особенность автоматической работы котлов позволяет сократить эксплуатационные затраты на персонал и экономить топливо, отмечают местные власти.Уточняется, что работы по установке "Терморобота" на Черной Речке начались в конце июля и во вторник эта система запущена в работу. Обновление котельной реализуется по заключенным концессионным соглашениям. По словам представителя концессионера ООО "АмурТермоЭнерго" Вячеслава Матвеева, новая система повысит надежность теплоснабжения людей.Как сообщает правительство региона, модернизировать весь отопительный комплекс региона поручил губернатор по итогам рабочих поездок, когда ему пришлось лично увидеть в каком состоянии находятся объекты теплоснабжения.Первым населенным пунктом, где прошла масштабная модернизация отопительного комплекса, стало село Тырма на БАМе. В 2020 году на смену пяти угольным котельным, которые загрязняли воздух, пришли два новых автоматических комплекса алтайского производства. Работа велась также по поручению главы региона.

хабаровский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, хабаровский край, михаил дегтярев, жкх