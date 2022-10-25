https://ria.ru/20221025/korporativy-1826587437.html

"Единая Россия" отказалась от новогодних корпоративов из-за спецоперации

"Единая Россия" отказалась от новогодних корпоративов из-за спецоперации - РИА Новости, 25.10.2022

"Единая Россия" отказалась от новогодних корпоративов из-за спецоперации

"Единая Россия" не будет проводить новогодние корпоративы в этом году в связи со специальной военной операцией, рассказал РИА Новости глава центрального... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:29

2022-10-25T12:29

2022-10-25T12:29

специальная военная операция на украине

политика

александр сидякин

единая россия

ситуация в днр и лнр

новый год

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. "Единая Россия" не будет проводить новогодние корпоративы в этом году в связи со специальной военной операцией, рассказал РИА Новости глава центрального исполкома и замсекретаря Генсовета партии Александр Сидякин."Мы, естественно, в партии никаких корпоративов и так далее проводить (в честь Нового года - ред.) не собираемся в этом году", - сказал Сидякин.Он предположил, что также от этого откажутся и коллеги в региональных отделениях партии. "Никакой кампанейщины на эту тему нет в общественном сознании. Если кто-то считает для себя возможным, может, конечно, и веселиться. Я такой возможности для людей, которые поддерживают специальную военную операцию, не вижу", - добавил глава центрального исполкома ЕР.

https://ria.ru/20221007/minoborony-1822386370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, александр сидякин, единая россия, ситуация в днр и лнр, новый год