https://ria.ru/20221025/korporativy-1826587437.html
"Единая Россия" отказалась от новогодних корпоративов из-за спецоперации
"Единая Россия" отказалась от новогодних корпоративов из-за спецоперации - РИА Новости, 25.10.2022
"Единая Россия" отказалась от новогодних корпоративов из-за спецоперации
"Единая Россия" не будет проводить новогодние корпоративы в этом году в связи со специальной военной операцией, рассказал РИА Новости глава центрального... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:29
2022-10-25T12:29
2022-10-25T12:29
специальная военная операция на украине
политика
александр сидякин
единая россия
ситуация в днр и лнр
новый год
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. "Единая Россия" не будет проводить новогодние корпоративы в этом году в связи со специальной военной операцией, рассказал РИА Новости глава центрального исполкома и замсекретаря Генсовета партии Александр Сидякин."Мы, естественно, в партии никаких корпоративов и так далее проводить (в честь Нового года - ред.) не собираемся в этом году", - сказал Сидякин.Он предположил, что также от этого откажутся и коллеги в региональных отделениях партии. "Никакой кампанейщины на эту тему нет в общественном сознании. Если кто-то считает для себя возможным, может, конечно, и веселиться. Я такой возможности для людей, которые поддерживают специальную военную операцию, не вижу", - добавил глава центрального исполкома ЕР.
https://ria.ru/20221007/minoborony-1822386370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, александр сидякин, единая россия, ситуация в днр и лнр, новый год
Специальная военная операция на Украине, Политика, Александр Сидякин, Единая Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Новый год
"Единая Россия" отказалась от новогодних корпоративов из-за спецоперации
"Единая Россия" отказалась от новогодних корпоративов из-за военной операции на Украине
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. "Единая Россия" не будет проводить новогодние корпоративы в этом году в связи со специальной военной операцией, рассказал РИА Новости глава центрального исполкома и замсекретаря Генсовета партии Александр Сидякин.
"Мы, естественно, в партии никаких корпоративов и так далее проводить (в честь Нового года - ред.) не собираемся в этом году", - сказал Сидякин.
Он предположил, что также от этого откажутся и коллеги в региональных отделениях партии. "Никакой кампанейщины на эту тему нет в общественном сознании. Если кто-то считает для себя возможным, может, конечно, и веселиться. Я такой возможности для людей, которые поддерживают специальную военную операцию, не вижу", - добавил глава центрального исполкома ЕР.