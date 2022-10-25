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"Единая Россия" отказалась от новогодних корпоративов из-за спецоперации - РИА Новости, 25.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/korporativy-1826587437.html
"Единая Россия" отказалась от новогодних корпоративов из-за спецоперации
"Единая Россия" отказалась от новогодних корпоративов из-за спецоперации - РИА Новости, 25.10.2022
"Единая Россия" отказалась от новогодних корпоративов из-за спецоперации
"Единая Россия" не будет проводить новогодние корпоративы в этом году в связи со специальной военной операцией, рассказал РИА Новости глава центрального... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:29
2022-10-25T12:29
специальная военная операция на украине
политика
александр сидякин
единая россия
ситуация в днр и лнр
новый год
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. "Единая Россия" не будет проводить новогодние корпоративы в этом году в связи со специальной военной операцией, рассказал РИА Новости глава центрального исполкома и замсекретаря Генсовета партии Александр Сидякин."Мы, естественно, в партии никаких корпоративов и так далее проводить (в честь Нового года - ред.) не собираемся в этом году", - сказал Сидякин.Он предположил, что также от этого откажутся и коллеги в региональных отделениях партии. "Никакой кампанейщины на эту тему нет в общественном сознании. Если кто-то считает для себя возможным, может, конечно, и веселиться. Я такой возможности для людей, которые поддерживают специальную военную операцию, не вижу", - добавил глава центрального исполкома ЕР.
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политика, александр сидякин, единая россия, ситуация в днр и лнр, новый год
Специальная военная операция на Украине, Политика, Александр Сидякин, Единая Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Новый год
12:29 25.10.2022
 
"Единая Россия" отказалась от новогодних корпоративов из-за спецоперации

"Единая Россия" отказалась от новогодних корпоративов из-за военной операции на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкТрибуна перед заседанием генерального совета партии "Единая Россия" в Москве
Трибуна перед заседанием генерального совета партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Трибуна перед заседанием генерального совета партии "Единая Россия" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. "Единая Россия" не будет проводить новогодние корпоративы в этом году в связи со специальной военной операцией, рассказал РИА Новости глава центрального исполкома и замсекретаря Генсовета партии Александр Сидякин.
"Мы, естественно, в партии никаких корпоративов и так далее проводить (в честь Нового года - ред.) не собираемся в этом году", - сказал Сидякин.
Он предположил, что также от этого откажутся и коллеги в региональных отделениях партии. "Никакой кампанейщины на эту тему нет в общественном сознании. Если кто-то считает для себя возможным, может, конечно, и веселиться. Я такой возможности для людей, которые поддерживают специальную военную операцию, не вижу", - добавил глава центрального исполкома ЕР.
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 22:40Специальная военная операция на Украине
В Минобороны призвали не отменять новогодние праздники в регионах
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаАлександр СидякинЕдиная РоссияСитуация в ДНР и ЛНРНовый год
 
 
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