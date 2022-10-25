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Пензенский губернатор призвал отказаться от новогодних корпоративов - РИА Новости, 25.10.2022
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Пензенский губернатор призвал отказаться от новогодних корпоративов
Пензенский губернатор призвал отказаться от новогодних корпоративов - РИА Новости, 25.10.2022
Пензенский губернатор призвал отказаться от новогодних корпоративов
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал чиновников и трудовые коллективы отказаться от новогодних корпоративов, при этом подчеркнул важность... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:22
2022-10-25T11:22
общество
олег мельниченко
пензенская область
россия
новый год
юрий шалабаев
нижний новгород
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САРАТОВ, 25 окт - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал чиновников и трудовые коллективы отказаться от новогодних корпоративов, при этом подчеркнул важность проведения детских утренников."От пензенцев поступает много вопросов по поводу новогодних праздников. Если точнее, о порядке их празднования, когда ситуация для нашей страны сложная, а на части территории введено военное положение. Считаю, что нужно разделять публичные мероприятия для детей и взрослых. В самые сложные периоды нашей истории, даже в 1941 году, никто для подрастающего поколения новогодние елки не отменял, поэтому считаю, что весь комплекс (новогодних) мероприятий мы однозначно проведем. Детей лишать праздника нельзя. Что касается корпоративов, от этих мероприятий призываю отказаться. Новый год - это семейный праздник, который принято проводить в кругу самых близких людей", - написал Мельниченко в Telegram-канале.Ряд руководителей регионов РФ и главы городов уже заявляли о том, что отменяют новогодние салюты и гуляния с учетом нынешних условий. В частности, в середине октября мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил об отмене в городе новогодних салютов и гуляний - средства, заложенные на эти мероприятия, будут направлены в том числе на обеспечение льгот семьям мобилизованных. Ранее новогодние мероприятия - также с перераспределением средств для поддержки мобилизованных - были отменены в Калуге. Подобные меры были приняты и в Калининградской области.
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общество, олег мельниченко, пензенская область, россия, новый год, юрий шалабаев, нижний новгород
Общество, Олег Мельниченко, Пензенская область, Россия, Новый год, Юрий Шалабаев, Нижний Новгород
11:22 25.10.2022
 
Пензенский губернатор призвал отказаться от новогодних корпоративов

Губернатор Пензенской области Мельниченко призвал отказаться от новогодних корпоративов

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкГубернатор Пензенской области Олег Мельниченко
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Архивное фото
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САРАТОВ, 25 окт - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал чиновников и трудовые коллективы отказаться от новогодних корпоративов, при этом подчеркнул важность проведения детских утренников.
"От пензенцев поступает много вопросов по поводу новогодних праздников. Если точнее, о порядке их празднования, когда ситуация для нашей страны сложная, а на части территории введено военное положение. Считаю, что нужно разделять публичные мероприятия для детей и взрослых. В самые сложные периоды нашей истории, даже в 1941 году, никто для подрастающего поколения новогодние елки не отменял, поэтому считаю, что весь комплекс (новогодних) мероприятий мы однозначно проведем. Детей лишать праздника нельзя. Что касается корпоративов, от этих мероприятий призываю отказаться. Новый год - это семейный праздник, который принято проводить в кругу самых близких людей", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Ряд руководителей регионов РФ и главы городов уже заявляли о том, что отменяют новогодние салюты и гуляния с учетом нынешних условий. В частности, в середине октября мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил об отмене в городе новогодних салютов и гуляний - средства, заложенные на эти мероприятия, будут направлены в том числе на обеспечение льгот семьям мобилизованных. Ранее новогодние мероприятия - также с перераспределением средств для поддержки мобилизованных - были отменены в Калуге. Подобные меры были приняты и в Калининградской области.
Новогодняя иллюминация в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 17:32
В Варшаве отменили городской новогодний праздник из-за энергокризиса
 
ОбществоОлег МельниченкоПензенская областьРоссияНовый годЮрий ШалабаевНижний Новгород
 
 
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