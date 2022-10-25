https://ria.ru/20221025/koronavirus-1826474396.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 54 человека с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 54 человека с COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 54 человека с COVID-19

За последние сутки в Подмосковье выявлены 85 случаев COVID-19, госпитализированы 54 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T11:40

2022-10-25T11:40

2022-10-25T11:40

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлены 85 случаев COVID-19, госпитализированы 54 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 85, госпитализированы 54 человека, выздоровели 412 человек за сутки", - говорится в сводке.Ранее сообщалось, что в Подмосковье выявили 177 новых случаев COVID-19.

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19