https://ria.ru/20221025/koronavirus-1826459856.html

В Москве за сутки госпитализировали 136 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 136 человек с COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2022

В Москве за сутки госпитализировали 136 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлен 501 случай COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T11:07

2022-10-25T11:07

2022-10-25T11:07

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здоровье - общество

москва

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 501 случай COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 501, госпитализированы - 136 человек, выздоровели - 1273 человека, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 555 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 226 070 случая коронавируса, выздоровели 3 035 737 человек, умерли 46 551 человек.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19