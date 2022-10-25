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В Москве за сутки госпитализировали 136 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 136 человек с COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2022
В Москве за сутки госпитализировали 136 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлен 501 случай COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:07
2022-10-25T11:07
2022-10-25T11:07
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 501 случай COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 501, госпитализированы - 136 человек, выздоровели - 1273 человека, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 555 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 226 070 случая коронавируса, выздоровели 3 035 737 человек, умерли 46 551 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 136 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 501 новый случай COVID-19, умерли 13 человек