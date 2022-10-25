https://ria.ru/20221025/konkurs-1826714743.html

Педагоги гимназии из Ростовской области победили в образовательном конкурсе

Педагоги гимназии из Ростовской области победили в образовательном конкурсе - РИА Новости, 25.10.2022

Педагоги гимназии из Ростовской области победили в образовательном конкурсе

Педагоги гимназии №1 "Юнона" из Волгодонска Ростовской области стали победителями в конкурсе "Флагманы образования. Школа", сообщает правительство региона. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:33

2022-10-25T17:33

2022-10-25T17:33

ростовская область

ростовская область

образование - общество

волгодонск

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт - РИА Новости. Педагоги гимназии №1 "Юнона" из Волгодонска Ростовской области стали победителями в конкурсе "Флагманы образования. Школа", сообщает правительство региона.Всероссийский профессиональный конкурс "Флагманы образования. Школа" президентской платформы "Россия - страна возможностей" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование", проводится при поддержке Минпросвещения РФ.Заявки на участие в проекте подали 36758 человек из 45 регионов России. В декабре 2021 года участники проходили дистанционное тестирование, которое включало три блока: функциональная грамотность, общекультурный и управленческие компетенции. В январе-апреле 2022 года в восьми городах России состоялись окружные полуфиналы конкурса. По итогам финальных соревнований, которые прошли в Грозном, 30 команд стали победителями.В число победителей финала вошла команда гимназии №1 "Юнона" из Волгодонска: директор Александр Аваков, замдиректора Марина Авакова, классный руководитель Елена Кондрашова, учитель русского языка и литературы Ирина Иванова. "Финал конкурса "Флагманы образования. Школа" собрал лучших из лучших представителей педагогических сообществ, лидеров образовательных организаций, талантливых управленцев. И отрадно, что донские педагоги стали победителями в таком серьезном конкурсе", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова.Финалисты провели для обучающихся Лингвистической школы имени Дешериева междисциплинарный урок. Они проявили творческий потенциал, самостоятельность, умение ориентироваться в ситуации и знание своего предмета. Также участники прошли конкурсное испытание "Педагогический совет", где продемонстрировали профессиональные компетенции при взаимодействии с коллективом.Конкурсанты посетили достопримечательности Грозного, где им предстояло подготовить проект воспитательного мероприятия с учетом специфики площадки, после они презентовали экспертным комиссиям проекты воспитательных мероприятий, которые можно провести на данных площадках.

https://ria.ru/20221019/rostov-1825116327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростовская область, образование - общество, волгодонск