Рейтинг@Mail.ru
Педагоги гимназии из Ростовской области победили в образовательном конкурсе - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
https://ria.ru/20221025/konkurs-1826714743.html
Педагоги гимназии из Ростовской области победили в образовательном конкурсе
Педагоги гимназии из Ростовской области победили в образовательном конкурсе - РИА Новости, 25.10.2022
Педагоги гимназии из Ростовской области победили в образовательном конкурсе
Педагоги гимназии №1 "Юнона" из Волгодонска Ростовской области стали победителями в конкурсе "Флагманы образования. Школа", сообщает правительство региона. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:33
2022-10-25T17:33
ростовская область
ростовская область
образование - общество
волгодонск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579708724_0:112:3077:1843_1920x0_80_0_0_9dc5fa75ccb1ee16e6a31afd86f7eef4.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт - РИА Новости. Педагоги гимназии №1 "Юнона" из Волгодонска Ростовской области стали победителями в конкурсе "Флагманы образования. Школа", сообщает правительство региона.Всероссийский профессиональный конкурс "Флагманы образования. Школа" президентской платформы "Россия - страна возможностей" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование", проводится при поддержке Минпросвещения РФ.Заявки на участие в проекте подали 36758 человек из 45 регионов России. В декабре 2021 года участники проходили дистанционное тестирование, которое включало три блока: функциональная грамотность, общекультурный и управленческие компетенции. В январе-апреле 2022 года в восьми городах России состоялись окружные полуфиналы конкурса. По итогам финальных соревнований, которые прошли в Грозном, 30 команд стали победителями.В число победителей финала вошла команда гимназии №1 "Юнона" из Волгодонска: директор Александр Аваков, замдиректора Марина Авакова, классный руководитель Елена Кондрашова, учитель русского языка и литературы Ирина Иванова. "Финал конкурса "Флагманы образования. Школа" собрал лучших из лучших представителей педагогических сообществ, лидеров образовательных организаций, талантливых управленцев. И отрадно, что донские педагоги стали победителями в таком серьезном конкурсе", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова.Финалисты провели для обучающихся Лингвистической школы имени Дешериева междисциплинарный урок. Они проявили творческий потенциал, самостоятельность, умение ориентироваться в ситуации и знание своего предмета. Также участники прошли конкурсное испытание "Педагогический совет", где продемонстрировали профессиональные компетенции при взаимодействии с коллективом.Конкурсанты посетили достопримечательности Грозного, где им предстояло подготовить проект воспитательного мероприятия с учетом специфики площадки, после они презентовали экспертным комиссиям проекты воспитательных мероприятий, которые можно провести на данных площадках.
https://ria.ru/20221019/rostov-1825116327.html
ростовская область
волгодонск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579708724_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_7cd8e8642729cd8b233f1db66636c72f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, образование - общество, волгодонск
Ростовская область , Ростовская область, Образование - Общество, Волгодонск
17:33 25.10.2022
 

Педагоги гимназии из Ростовской области победили в образовательном конкурсе

© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в медиабанкУченик во время урока
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
Перейти в медиабанк
Ученик во время урока. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт - РИА Новости. Педагоги гимназии №1 "Юнона" из Волгодонска Ростовской области стали победителями в конкурсе "Флагманы образования. Школа", сообщает правительство региона.
Всероссийский профессиональный конкурс "Флагманы образования. Школа" президентской платформы "Россия - страна возможностей" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование", проводится при поддержке Минпросвещения РФ.
Заявки на участие в проекте подали 36758 человек из 45 регионов России. В декабре 2021 года участники проходили дистанционное тестирование, которое включало три блока: функциональная грамотность, общекультурный и управленческие компетенции. В январе-апреле 2022 года в восьми городах России состоялись окружные полуфиналы конкурса. По итогам финальных соревнований, которые прошли в Грозном, 30 команд стали победителями.
В число победителей финала вошла команда гимназии №1 "Юнона" из Волгодонска: директор Александр Аваков, замдиректора Марина Авакова, классный руководитель Елена Кондрашова, учитель русского языка и литературы Ирина Иванова. "Финал конкурса "Флагманы образования. Школа" собрал лучших из лучших представителей педагогических сообществ, лидеров образовательных организаций, талантливых управленцев. И отрадно, что донские педагоги стали победителями в таком серьезном конкурсе", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова.
Пустой учебный класс - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 14:54Ростовская область
Участники программы "Земский учитель" в Ростовской области получили выплаты
Финалисты провели для обучающихся Лингвистической школы имени Дешериева междисциплинарный урок. Они проявили творческий потенциал, самостоятельность, умение ориентироваться в ситуации и знание своего предмета. Также участники прошли конкурсное испытание "Педагогический совет", где продемонстрировали профессиональные компетенции при взаимодействии с коллективом.
Конкурсанты посетили достопримечательности Грозного, где им предстояло подготовить проект воспитательного мероприятия с учетом специфики площадки, после они презентовали экспертным комиссиям проекты воспитательных мероприятий, которые можно провести на данных площадках.
 
Ростовская областьРостовская областьОбразование - ОбществоВолгодонск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала