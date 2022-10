https://ria.ru/20221025/konkurs-1826648769.html

Захарова открыла выставку Конкурса фотографий имени Стенина

Конкурс фотографий имени Андрея Стенина - это большой вклад в борьбу с бездушием и безразличием, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 25.10.2022

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Конкурс фотографий имени Андрея Стенина - это большой вклад в борьбу с бездушием и безразличием, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Во вторник в Государственном историческом музее открылась выставка работ финалистов ежегодного конкурса фотографий имени Стенина. В 2022 году конкурс собрал 3 тысячи работ из 54 стран мира."Сегодня этот конкурс и непосредственно дело Стенина, его работа имеют особое значение. Это ответ всем тем наглым, зажравшимся и душевно ленивым, которые говорили нам, что они 8 лет не имели возможности уточнить, что же там (на Донбассе) происходит. Ну где-то, неизвестно где, гибли люди, работали журналисты и тоже гибли. Где убивали гражданское население, где увечили души детей, я уже не говорю о телах", - заявила Захарова на открытии выставки.Она назвала фотографии Стенина "свидетельством того, что там происходило… и свидетельством того, что безразличие может действительно стать преступным, частью вот этого преступления, которое творил Киев, киевский режим"."Это преступление всех тех, кто, говоря о свободе, не задал себе вопрос: а достаточно ли этой свободы у тех, кто жил многие годы под обстрелами? Преступное бездушие людей, которые занимались поисками своих психотипов и подсчетом своих гендеров, не задаваясь вопросом, а как там живут люди без воды, без еды, без электричества. Это преступное безразличие тех, кто не считал нужным просто хотя бы пролистать работы того же самого Стенина, который отдал свою жизнь, чтобы эти якобы свободолюбивые имели представление за 8 лет, что же там было", - заявила Захарова.По ее словам, она обвиняет "вот этих всех, говорящих высокие слова о свободе… ни разу не удосужившихся просто открыть сайт человека, который под обстрелами делал все, чтобы принести нам фотосвидетельства…. принести им фотохронику преступлений киевского режима"."А они даже на диване не сочли возможным и нужным взглянуть на эти работы", - добавила она."Этот конкурс стал практическим вкладом в борьбу с безразличием и бездушием. Сколько людей, которые не связаны были с нашей страной, впервые соприкоснулись с нашей страной именно через этот конкурс… Это наш общий вклад в борьбу с этим самым преступным безразличием", - добавила официальный представитель МИД РФ.После выступления на открытии она посетила выставку и внимательно осмотрела работы.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами. Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" , телеканал "Москва 24".Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily , интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии (Италия). В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc , интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб при исполнении служебных обязанностей в районе города Снежное в самопровозглашенной Донецкой народной республике летом 2014 года. Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки – до Донбасса были, в частности, Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга Андрей Стенин указом президента России посмертно награжден орденом Мужества.

