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Путин заявил, что нужно усиливать конкуренцию по всем направлениям - РИА Новости, 25.10.2022
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Путин заявил, что нужно усиливать конкуренцию по всем направлениям
Путин заявил, что нужно усиливать конкуренцию по всем направлениям - РИА Новости, 25.10.2022
Путин заявил, что нужно усиливать конкуренцию по всем направлениям
Должны появляться новые производители, нужно усиливать конкуренцию, чтобы выдавать качество продукции по всем направлениям, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:42
2022-10-25T17:56
общество
безопасность
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
технологии
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Должны появляться новые производители, нужно усиливать конкуренцию, чтобы выдавать качество продукции по всем направлениям, заявил президент России Владимир Путин."Необходимо усиливать конкуренцию, здесь должны появиться новые производители, эффективные и по-современному оснащенные, готовые работать в нужном, новом формате и выдавать нужное качество той или иной продукции. Это касается и медицины, это касается строительного сектора в самом широком смысле этого слова", - сказал Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.Двадцать первого октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете и его состав. Среди задач структуры – принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.
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общество, безопасность, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, технологии
Общество, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ, Технологии
17:42 25.10.2022 (обновлено: 17:56 25.10.2022)
 
Путин заявил, что нужно усиливать конкуренцию по всем направлениям

Путин: нужно усиливать конкуренцию для повышения качества продукции по всем направлениям

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Должны появляться новые производители, нужно усиливать конкуренцию, чтобы выдавать качество продукции по всем направлениям, заявил президент России Владимир Путин.
"Необходимо усиливать конкуренцию, здесь должны появиться новые производители, эффективные и по-современному оснащенные, готовые работать в нужном, новом формате и выдавать нужное качество той или иной продукции. Это касается и медицины, это касается строительного сектора в самом широком смысле этого слова", - сказал Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.
Двадцать первого октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете и его состав. Среди задач структуры – принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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