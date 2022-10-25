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Букинист заявил, что книгу, подаренную Макроном понтифику, никто не крал - РИА Новости, 25.10.2022
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Букинист заявил, что книгу, подаренную Макроном понтифику, никто не крал
Букинист заявил, что книгу, подаренную Макроном понтифику, никто не крал - РИА Новости, 25.10.2022
Букинист заявил, что книгу, подаренную Макроном понтифику, никто не крал
Французский букинист Патрик Ашуэль, передавший Елисейскому дворцу редкое издание трактата Иммануила Канта "К вечному миру", которое президент Франции Эммануэль... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T18:36
2022-10-25T18:53
париж
в мире
иммануил кант
франция
ватикан
эммануэль макрон
франциск (хорхе марио бергольо)
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ПАРИЖ, 25 окт - РИА Новости. Французский букинист Патрик Ашуэль, передавший Елисейскому дворцу редкое издание трактата Иммануила Канта "К вечному миру", которое президент Франции Эммануэль Макрон вручил Папе Римскому Франциску, опроверг заявления о том, что книга была украдена нацистами во Львове в годы Второй мировой войны.Во время аудиенции в понедельник Макрон вручил папе Франциску одно из первых изданий трактата Иммануила Канта "К вечному миру" 1796 года издания. На первой странице книги имеется штамп "Академический читальный зал во Львове". Сразу после этого в интернете появились предположения, что книга могла быть украдена во время Второй мировой войны, когда Львов, в то время один из крупнейших польских городов, находился под немецкой оккупацией.Как сообщает агентство Франс Пресс, книгу передал в Елисейский дворец парижский букинист Патрик Ашуэль, который специализируется на старинных изданиях."История этого издания показывает нам, что оно никак не может быть связано с нацистскими грабежами. Я нисколько в этом не сомневаюсь. Кроме того, будучи сам иудеем, я весьма чувствителен к этой теме", - заявил Ашуэль агентству. По словам букиниста, эта книга была приобретена у библиотеки во Львове в период между 1850 и 1870 годами, затем она прибыла во Францию, где-то в 1900-м году оказалась в Париже. Ашуэлю же ее перепродал сын частного коллекционера, который купил издание полвека назад. "С книгой нет никаких проблем. Это все можно проверить", - добавил букинист.
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париж, в мире, иммануил кант, франция, ватикан, эммануэль макрон, франциск (хорхе марио бергольо)
Париж, В мире, Иммануил Кант, Франция, Ватикан, Эммануэль Макрон, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
18:36 25.10.2022 (обновлено: 18:53 25.10.2022)
 
Букинист заявил, что книгу, подаренную Макроном понтифику, никто не крал

Букинист Ашуэль: книга, подаренная Макроном Франциску, хранилась в Париже с начала XX века

© AP Photo / Alessandra Tarantino/Pool Папа Римский Франциск и президент Франции Эммануэль Макрон в Ватикане
Папа Римский Франциск и президент Франции Эммануэль Макрон в Ватикане - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantino/Pool
Папа Римский Франциск и президент Франции Эммануэль Макрон в Ватикане. Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 окт - РИА Новости. Французский букинист Патрик Ашуэль, передавший Елисейскому дворцу редкое издание трактата Иммануила Канта "К вечному миру", которое президент Франции Эммануэль Макрон вручил Папе Римскому Франциску, опроверг заявления о том, что книга была украдена нацистами во Львове в годы Второй мировой войны.
Во время аудиенции в понедельник Макрон вручил папе Франциску одно из первых изданий трактата Иммануила Канта "К вечному миру" 1796 года издания. На первой странице книги имеется штамп "Академический читальный зал во Львове". Сразу после этого в интернете появились предположения, что книга могла быть украдена во время Второй мировой войны, когда Львов, в то время один из крупнейших польских городов, находился под немецкой оккупацией.
Как сообщает агентство Франс Пресс, книгу передал в Елисейский дворец парижский букинист Патрик Ашуэль, который специализируется на старинных изданиях.
"История этого издания показывает нам, что оно никак не может быть связано с нацистскими грабежами. Я нисколько в этом не сомневаюсь. Кроме того, будучи сам иудеем, я весьма чувствителен к этой теме", - заявил Ашуэль агентству. По словам букиниста, эта книга была приобретена у библиотеки во Львове в период между 1850 и 1870 годами, затем она прибыла во Францию, где-то в 1900-м году оказалась в Париже. Ашуэлю же ее перепродал сын частного коллекционера, который купил издание полвека назад. "С книгой нет никаких проблем. Это все можно проверить", - добавил букинист.
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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