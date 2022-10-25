https://ria.ru/20221025/kniga-1826742206.html

Букинист заявил, что книгу, подаренную Макроном понтифику, никто не крал

Букинист заявил, что книгу, подаренную Макроном понтифику, никто не крал - РИА Новости, 25.10.2022

Букинист заявил, что книгу, подаренную Макроном понтифику, никто не крал

Французский букинист Патрик Ашуэль, передавший Елисейскому дворцу редкое издание трактата Иммануила Канта "К вечному миру", которое президент Франции Эммануэль... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T18:36

2022-10-25T18:36

2022-10-25T18:53

париж

в мире

иммануил кант

франция

ватикан

эммануэль макрон

франциск (хорхе марио бергольо)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152343/72/1523437298_0:0:4475:2517_1920x0_80_0_0_d04f2491cdb1769bac0c4aae93101a56.jpg

ПАРИЖ, 25 окт - РИА Новости. Французский букинист Патрик Ашуэль, передавший Елисейскому дворцу редкое издание трактата Иммануила Канта "К вечному миру", которое президент Франции Эммануэль Макрон вручил Папе Римскому Франциску, опроверг заявления о том, что книга была украдена нацистами во Львове в годы Второй мировой войны.Во время аудиенции в понедельник Макрон вручил папе Франциску одно из первых изданий трактата Иммануила Канта "К вечному миру" 1796 года издания. На первой странице книги имеется штамп "Академический читальный зал во Львове". Сразу после этого в интернете появились предположения, что книга могла быть украдена во время Второй мировой войны, когда Львов, в то время один из крупнейших польских городов, находился под немецкой оккупацией.Как сообщает агентство Франс Пресс, книгу передал в Елисейский дворец парижский букинист Патрик Ашуэль, который специализируется на старинных изданиях."История этого издания показывает нам, что оно никак не может быть связано с нацистскими грабежами. Я нисколько в этом не сомневаюсь. Кроме того, будучи сам иудеем, я весьма чувствителен к этой теме", - заявил Ашуэль агентству. По словам букиниста, эта книга была приобретена у библиотеки во Львове в период между 1850 и 1870 годами, затем она прибыла во Францию, где-то в 1900-м году оказалась в Париже. Ашуэлю же ее перепродал сын частного коллекционера, который купил издание полвека назад. "С книгой нет никаких проблем. Это все можно проверить", - добавил букинист.

https://ria.ru/20221025/peregovory-1826607402.html

париж

франция

ватикан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

париж, в мире, иммануил кант, франция, ватикан, эммануэль макрон, франциск (хорхе марио бергольо)