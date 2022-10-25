https://ria.ru/20221025/kleverli-1826739450.html

Глава МИД Британии Клеверли сохранил пост в правительстве Сунака

Глава МИД Британии Клеверли сохранил пост в правительстве Сунака - РИА Новости, 25.10.2022

Глава МИД Британии Клеверли сохранил пост в правительстве Сунака

Глава МИД Британии Джеймс Клеверли сохранил свой пост в правительстве нового премьер-министра Риши Сунака, сообщили в офисе премьера. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T18:27

2022-10-25T18:27

2022-10-25T18:33

в мире

риши сунак

великобритания

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лиз трасс

отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Глава МИД Британии Джеймс Клеверли сохранил свой пост в правительстве нового премьер-министра Риши Сунака, сообщили в офисе премьера."Джеймс Клеверли был вновь назначен министром иностранных дел, по делам Содружества и развития", - говорится в сообщении канцелярии в Twitter.В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Король Карл III поручил новому премьеру сформировать новое правительство.Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня, она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.

https://ria.ru/20221025/bayden-1826660583.html

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