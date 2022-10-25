Эксперт: рост товарооборота с Китаем cвязан с переориентацией РФ на Восток
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкГрузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем
Грузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем
МОСКВА, 25 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". За девять месяцев 2022 года российско-китайский товарооборот увеличился на 32,5% и превысил 136 миллиардов долларов, пишет RT. Уверенный рост показателя эксперты во многом связывают с переориентацией экспорта РФ с Запада на Восток.
Так, в условиях внешних ограничений Москва более чем в полтора раза нарастила поставки своих энергоносителей в КНР. Китайские компании, в свою очередь, участвуют в программе параллельного импорта и занимают те ниши, которые освободились после ухода ряда западных фирм.
На данный момент порядка 66% российского экспорта в Китай приходится на долю энергоносителей. Помимо этого, Москва сегодня активно наращивает поставки Пекину продовольствия и сельхозсырья, металлов, древесины и целлюлозно-бумажных изделий, а также продукции химпрома, рассказал главный аналитик компании "Телетрейд" Марк Гойхман.
"Китай же поставляет нам прежде всего оборудование, машины и транспортные средства. Эти группы товаров занимают почти две трети российского импорта из КНР. Кроме того, высоки масштабы закупок китайской продукции текстильной, обувной и химической промышленности, металлоизделий и ряда потребительских товаров. Данные поставки также увеличиваются во многом за счет снижения импорта с западных направлений", - добавил Гойхман.