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Концепция развития КНР получила широкую поддержку у молодежи по всему миру - РИА Новости, 25.10.2022
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https://ria.ru/20221025/kitay-1826635736.html
Концепция развития КНР получила широкую поддержку у молодежи по всему миру
Концепция развития КНР получила широкую поддержку у молодежи по всему миру - РИА Новости, 25.10.2022
Концепция развития КНР получила широкую поддержку у молодежи по всему миру
Концепция развития Китая получила широкую поддержку у молодёжи по всему миру. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:41
2022-10-25T14:41
россия-китай: главное
китай
в мире
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МОСКВА, 25 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Концепция развития Китая получила широкую поддержку у молодёжи по всему миру.На 20-ом съезде КПК было предложено содействовать великому возрождению китайской нации с помощью концепции модернизации в китайском стиле. И отраженные в ней идеи получили большое одобрение среди молодежи по всему миру.По результатам опроса, проведенного в 30 странах среди 4700 молодых людей в возрасте до 30 лет, 84,7% согласились с тем, что путь развития страны должен основываться на собственных национальных условиях. Тем более, что единого стандарта модернизации, подходящего для всех, просто не существует. 80,1% поддержали “ориентированность на людей”, выдвинутую КПК, и в целом сошлись во мнении, что модернизация в китайском стиле - это модернизация всеобщего процветания для всех.
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Артем Смирнов
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китай, в мире
Россия-Китай: Главное, Китай, В мире
14:41 25.10.2022
 

Концепция развития КНР получила широкую поддержку у молодежи по всему миру

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в медиабанкXX съезд Коммунистической партии Китая завершился в Доме народных собраний в Пекине
XX съезд Коммунистической партии Китая завершился в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 25 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Концепция развития Китая получила широкую поддержку у молодёжи по всему миру.
На 20-ом съезде КПК было предложено содействовать великому возрождению китайской нации с помощью концепции модернизации в китайском стиле. И отраженные в ней идеи получили большое одобрение среди молодежи по всему миру.
Люди на скутерах и велосипедах в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 16:30Россия-Китай: Главное
ВВП Китая в третьем квартале 2022 года вырос на 3,9%
По результатам опроса, проведенного в 30 странах среди 4700 молодых людей в возрасте до 30 лет, 84,7% согласились с тем, что путь развития страны должен основываться на собственных национальных условиях. Тем более, что единого стандарта модернизации, подходящего для всех, просто не существует. 80,1% поддержали “ориентированность на людей”, выдвинутую КПК, и в целом сошлись во мнении, что модернизация в китайском стиле - это модернизация всеобщего процветания для всех.
 
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