https://ria.ru/20221025/kitay-1826635736.html

Концепция развития КНР получила широкую поддержку у молодежи по всему миру

Концепция развития КНР получила широкую поддержку у молодежи по всему миру - РИА Новости, 25.10.2022

Концепция развития КНР получила широкую поддержку у молодежи по всему миру

Концепция развития Китая получила широкую поддержку у молодёжи по всему миру. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:41

2022-10-25T14:41

2022-10-25T14:41

россия-китай: главное

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825899311_0:34:2954:1696_1920x0_80_0_0_e7c128bb18da9fa91f1b2eb50fdcfe20.jpg

МОСКВА, 25 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Концепция развития Китая получила широкую поддержку у молодёжи по всему миру.На 20-ом съезде КПК было предложено содействовать великому возрождению китайской нации с помощью концепции модернизации в китайском стиле. И отраженные в ней идеи получили большое одобрение среди молодежи по всему миру.По результатам опроса, проведенного в 30 странах среди 4700 молодых людей в возрасте до 30 лет, 84,7% согласились с тем, что путь развития страны должен основываться на собственных национальных условиях. Тем более, что единого стандарта модернизации, подходящего для всех, просто не существует. 80,1% поддержали “ориентированность на людей”, выдвинутую КПК, и в целом сошлись во мнении, что модернизация в китайском стиле - это модернизация всеобщего процветания для всех.

https://ria.ru/20221024/kitay-1826326776.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, в мире