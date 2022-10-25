https://ria.ru/20221025/kitay-1826635736.html
Концепция развития КНР получила широкую поддержку у молодежи по всему миру
Концепция развития КНР получила широкую поддержку у молодежи по всему миру - РИА Новости, 25.10.2022
Концепция развития КНР получила широкую поддержку у молодежи по всему миру
Концепция развития Китая получила широкую поддержку у молодёжи по всему миру. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:41
2022-10-25T14:41
2022-10-25T14:41
россия-китай: главное
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825899311_0:34:2954:1696_1920x0_80_0_0_e7c128bb18da9fa91f1b2eb50fdcfe20.jpg
МОСКВА, 25 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Концепция развития Китая получила широкую поддержку у молодёжи по всему миру.На 20-ом съезде КПК было предложено содействовать великому возрождению китайской нации с помощью концепции модернизации в китайском стиле. И отраженные в ней идеи получили большое одобрение среди молодежи по всему миру.По результатам опроса, проведенного в 30 странах среди 4700 молодых людей в возрасте до 30 лет, 84,7% согласились с тем, что путь развития страны должен основываться на собственных национальных условиях. Тем более, что единого стандарта модернизации, подходящего для всех, просто не существует. 80,1% поддержали “ориентированность на людей”, выдвинутую КПК, и в целом сошлись во мнении, что модернизация в китайском стиле - это модернизация всеобщего процветания для всех.
https://ria.ru/20221024/kitay-1826326776.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825899311_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ec21ff1daed6669b6ecdc28d279ef0dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, в мире
Россия-Китай: Главное, Китай, В мире
МОСКВА, 25 окт - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Концепция развития Китая получила широкую поддержку у молодёжи по всему миру.
На 20-ом съезде КПК
было предложено содействовать великому возрождению китайской нации с помощью концепции модернизации в китайском стиле. И отраженные в ней идеи получили большое одобрение среди молодежи по всему миру.
По результатам опроса, проведенного в 30 странах среди 4700 молодых людей в возрасте до 30 лет, 84,7% согласились с тем, что путь развития страны должен основываться на собственных национальных условиях. Тем более, что единого стандарта модернизации, подходящего для всех, просто не существует. 80,1% поддержали “ориентированность на людей”, выдвинутую КПК, и в целом сошлись во мнении, что модернизация в китайском стиле - это модернизация всеобщего процветания для всех.