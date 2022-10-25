https://ria.ru/20221025/kibervoyna-1826593457.html
В Сбербанке рассказали, как Украина ведет кибервойну против России
В Сбербанке рассказали, как Украина ведет кибервойну против России - РИА Новости, 25.10.2022
В Сбербанке рассказали, как Украина ведет кибервойну против России
Кибервойна против России ведется по четырем основным направлениям - это хищение персональных данных россиян и информации компаний, кража денежных средств и... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:43
2022-10-25T12:43
2022-10-25T12:43
технологии
станислав кузнецов
россия
украина
сбербанк россии
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Кибервойна против России ведется по четырем основным направлениям - это хищение персональных данных россиян и информации компаний, кража денежных средств и массовое распространение фейков, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов."Мы увидели, что военные действия в киберспространстве, по-другому их назвать не могу, стали развиваться по четырем основным направлениям: первое - это, конечно же, хищение персональных данных наших граждан, публикация этих данных, стремление сделать так, чтобы пострадали наши граждане. Таких персональных данных было опубликовано достаточное количество", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Вторым "фронтом" стала кража информации, включая закрытого характера, у юридических лиц. Третье направление - воровство денег, в основе которого лежит телефонное мошенничество и социальная инженерия."Последнее направление... возникла совершенно новая ситуация с фейковыми новостями, с их распространением, с инструментами их распространения. Это конечно же произошло за последние полгода. Мы фиксируем за последние примерно 7-8 месяцев не менее 2 миллионов фейковых сообщений в Telegram-каналах, которые сегодня активно используют россияне. За последние три недели, ну собственно говоря, когда проходила частичная мобилизация, количество этих фейковых новостей доходило до миллиона сообщений за 3 недели", - рассказал Кузнецов.
https://ria.ru/20221025/kiberataka-1826587143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, станислав кузнецов, россия, украина, сбербанк россии
Технологии, Станислав Кузнецов, Россия, Украина, Сбербанк России
В Сбербанке рассказали, как Украина ведет кибервойну против России
Зампред правления Сбербанка Кузнецов: Украина ведет кибервойну по четырем "фронтам"
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Кибервойна против России ведется по четырем основным направлениям - это хищение персональных данных россиян и информации компаний, кража денежных средств и массовое распространение фейков, заявил
зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Мы увидели, что военные действия в киберспространстве, по-другому их назвать не могу, стали развиваться по четырем основным направлениям: первое - это, конечно же, хищение персональных данных наших граждан, публикация этих данных, стремление сделать так, чтобы пострадали наши граждане. Таких персональных данных было опубликовано достаточное количество", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Вторым "фронтом" стала кража информации, включая закрытого характера, у юридических лиц. Третье направление - воровство денег, в основе которого лежит телефонное мошенничество и социальная инженерия.
"Последнее направление... возникла совершенно новая ситуация с фейковыми новостями, с их распространением, с инструментами их распространения. Это конечно же произошло за последние полгода. Мы фиксируем за последние примерно 7-8 месяцев не менее 2 миллионов фейковых сообщений в Telegram-каналах, которые сегодня активно используют россияне. За последние три недели, ну собственно говоря, когда проходила частичная мобилизация, количество этих фейковых новостей доходило до миллиона сообщений за 3 недели", - рассказал Кузнецов.