https://ria.ru/20221025/kibervoyna-1826593457.html

В Сбербанке рассказали, как Украина ведет кибервойну против России

В Сбербанке рассказали, как Украина ведет кибервойну против России - РИА Новости, 25.10.2022

В Сбербанке рассказали, как Украина ведет кибервойну против России

Кибервойна против России ведется по четырем основным направлениям - это хищение персональных данных россиян и информации компаний, кража денежных средств и... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:43

2022-10-25T12:43

2022-10-25T12:43

технологии

станислав кузнецов

россия

украина

сбербанк россии

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Кибервойна против России ведется по четырем основным направлениям - это хищение персональных данных россиян и информации компаний, кража денежных средств и массовое распространение фейков, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов."Мы увидели, что военные действия в киберспространстве, по-другому их назвать не могу, стали развиваться по четырем основным направлениям: первое - это, конечно же, хищение персональных данных наших граждан, публикация этих данных, стремление сделать так, чтобы пострадали наши граждане. Таких персональных данных было опубликовано достаточное количество", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Вторым "фронтом" стала кража информации, включая закрытого характера, у юридических лиц. Третье направление - воровство денег, в основе которого лежит телефонное мошенничество и социальная инженерия."Последнее направление... возникла совершенно новая ситуация с фейковыми новостями, с их распространением, с инструментами их распространения. Это конечно же произошло за последние полгода. Мы фиксируем за последние примерно 7-8 месяцев не менее 2 миллионов фейковых сообщений в Telegram-каналах, которые сегодня активно используют россияне. За последние три недели, ну собственно говоря, когда проходила частичная мобилизация, количество этих фейковых новостей доходило до миллиона сообщений за 3 недели", - рассказал Кузнецов.

https://ria.ru/20221025/kiberataka-1826587143.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, станислав кузнецов, россия, украина, сбербанк россии