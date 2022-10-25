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В Сбербанке заявили о кибервойне Украины против России - РИА Новости, 25.10.2022
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В Сбербанке заявили о кибервойне Украины против России
В Сбербанке заявили о кибервойне Украины против России - РИА Новости, 25.10.2022
В Сбербанке заявили о кибервойне Украины против России
Сбербанк считает, что в настоящее время преступный кибермир имеет признаки сращивания с государственными и правоохранительными органами Украины, заявил зампред... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:36
2022-10-25T12:36
станислав кузнецов
сбербанк россии
украина
россия
технологии
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Сбербанк считает, что в настоящее время преступный кибермир имеет признаки сращивания с государственными и правоохранительными органами Украины, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов."Против России ведётся кибервойна. Мы понимаем, кто ее ведёт, в каких масштабах она ведется и с территории какого государства она ведется. И это Украина. Мы сегодня имеем все основания утверждать, что в настоящее время преступный мир в киберпространстве имеет все признаки сращивания с государственными институтами, с правоохранительными органами Украины. И вообще киберпреступность, кибертерроризм происходит при поддержке правительства Украины", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Зампред правления Сбербанка добавил, что инфраструктура, которая стала вести преступную деятельность против граждан России, начала появляться на территории Украины еще в 2014-2015 годах. При этом уже к концу 2017 года стали фиксироваться потери граждан в "десятки миллиардов рублей"."Наверное, можно смело сказать, что цифры украденных денег из кошельков россиян в 2020 и 2021 годах достигали более сотни миллиардов рублей. На обогащение преступных группировок. На поддержку подготовки к войне, подготовки националистических движений. Все деньги уходили на эти цели", - добавил Кузнецов.
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станислав кузнецов, сбербанк россии, украина, россия, технологии
Станислав Кузнецов, Сбербанк России, Украина, Россия, Технологии
12:36 25.10.2022
 
В Сбербанке заявили о кибервойне Украины против России

Зампред правления Сбербанка Кузнецов: киберпреступность срослась с госорганами Украины

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Сбербанк считает, что в настоящее время преступный кибермир имеет признаки сращивания с государственными и правоохранительными органами Украины, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"Против России ведётся кибервойна. Мы понимаем, кто ее ведёт, в каких масштабах она ведется и с территории какого государства она ведется. И это Украина. Мы сегодня имеем все основания утверждать, что в настоящее время преступный мир в киберпространстве имеет все признаки сращивания с государственными институтами, с правоохранительными органами Украины. И вообще киберпреступность, кибертерроризм происходит при поддержке правительства Украины", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Зампред правления Сбербанка добавил, что инфраструктура, которая стала вести преступную деятельность против граждан России, начала появляться на территории Украины еще в 2014-2015 годах. При этом уже к концу 2017 года стали фиксироваться потери граждан в "десятки миллиардов рублей".
"Наверное, можно смело сказать, что цифры украденных денег из кошельков россиян в 2020 и 2021 годах достигали более сотни миллиардов рублей. На обогащение преступных группировок. На поддержку подготовки к войне, подготовки националистических движений. Все деньги уходили на эти цели", - добавил Кузнецов.
Стенд Сбера - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
12:28
Сбербанк отразил крупнейшую в своей истории кибератаку
 
Станислав КузнецовСбербанк РоссииУкраинаРоссияТехнологии
 
 
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