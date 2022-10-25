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Сбербанк запустил информационный ресурс для борьбы с кибермошенничеством - РИА Новости, 25.10.2022
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Сбербанк запустил информационный ресурс для борьбы с кибермошенничеством
Сбербанк запустил информационный ресурс для борьбы с кибермошенничеством - РИА Новости, 25.10.2022
Сбербанк запустил информационный ресурс для борьбы с кибермошенничеством
Сбербанк во вторник запустил информационный ресурс для борьбы с кибермошенничеством, который поможет лучше разбираться, как вести себя с мошенниками, рассказал... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:39
2022-10-25T12:39
технологии
станислав кузнецов
сбербанк россии
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Сбербанк во вторник запустил информационный ресурс для борьбы с кибермошенничеством, который поможет лучше разбираться, как вести себя с мошенниками, рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов."Мы с сегодняшнего дня запускаем новый информационный ресурс. На наш взгляд, это уникальная библиотека знаний в области кибербезопасности, которая безусловно поможет гражданам в нашей стране лучше разбираться в различных переплетениях отношений в киберпространстве", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Портал будет называться "Кибрарий" и будет содержать информацию в сфере противодействия киберпреступности, включая инструкции, видеоролики, различные сценарии киберпреступлений, которые совершаются против россиян.
https://ria.ru/20221025/kiberataka-1826587143.html
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технологии, станислав кузнецов, сбербанк россии
Технологии, Станислав Кузнецов, Сбербанк России
12:39 25.10.2022
 
Сбербанк запустил информационный ресурс для борьбы с кибермошенничеством

Сбербанк запустил информационный ресурс "Кибрарий" для борьбы с кибермошенничеством

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСтенд Сбера
Стенд Сбера - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Стенд Сбера. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Сбербанк во вторник запустил информационный ресурс для борьбы с кибермошенничеством, который поможет лучше разбираться, как вести себя с мошенниками, рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"Мы с сегодняшнего дня запускаем новый информационный ресурс. На наш взгляд, это уникальная библиотека знаний в области кибербезопасности, которая безусловно поможет гражданам в нашей стране лучше разбираться в различных переплетениях отношений в киберпространстве", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Портал будет называться "Кибрарий" и будет содержать информацию в сфере противодействия киберпреступности, включая инструкции, видеоролики, различные сценарии киберпреступлений, которые совершаются против россиян.
Стенд Сбера - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
12:28
Сбербанк отразил крупнейшую в своей истории кибератаку
 
ТехнологииСтанислав КузнецовСбербанк России
 
 
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