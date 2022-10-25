11:18 25.10.2022 (обновлено: 12:15 25.10.2022)
Байден назвал Камалу Харрис "великим президентом"
Байден в поздравлении Харрис с днем рождения назвал ее "великим президентом"
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден, поздравляя вице-президента США Камалу Харрис с прошедшим днем рождения, назвал ее "великим президентом".
"С днем рождения, великий президент", — сказал Байден во время мероприятия в Белом доме, организованного по случаю индийского праздника Дивали. Видеозапись поздравления опубликовал телеканал Fox News. Американский лидер также пошутил, что Харрис "исполнилось 30 лет". На самом деле вице-президенту 58 лет.
Байдена, которому через месяц исполнится 80 лет, неоднократно просили пройти тест на нарушение когнитивных функций. В начале февраля, после оскорбления президента в адрес журналиста, письмо с такой просьбой направили почти 40 конгрессменов-республиканцев. В июне минувшего года экс-врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон и 13 конгрессменов также призвали президента США незамедлительно пройти подобный тест, заявив, что "снижение умственных способностей" и забывчивость американского лидера стали более заметными.
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