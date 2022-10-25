https://ria.ru/20221025/kadyrov-1826781613.html
Кадыров призвал "уничтожать шайтанов" на Украине
Кадыров призвал "уничтожать шайтанов" на Украине - РИА Новости, 25.10.2022
Кадыров призвал "уничтожать шайтанов" на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал спецоперацию на Украине битвой за веру - джихадом, отметив, что уважающий себя мусульманин не будет искать отговорки для... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T22:36
2022-10-25T22:36
2022-10-25T22:36
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
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грозный
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общество
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ГРОЗНЫЙ, 25 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал спецоперацию на Украине битвой за веру - джихадом, отметив, что уважающий себя мусульманин не будет искать отговорки для участия в ней."...В первую очередь обращаюсь к кавказцам: вспомните митинг в Грозном против карикатур на нашего любимого Пророка. Вы же приезжали на это миллионное собрание. Выражали недовольство, как и все мусульмане. Те же самые силы, которые оскорбляли лучшего из людей, сегодня воюют против нас на Украине, вернее, воюют уже на земле нашей России. Митингующие в Грозном грозились поехать в Европу и расправиться с обидчиками. Где же эти герои? Уважающий себя мусульманин не будет искать отговорки", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он назвал спецоперацию джихадом."...Это Джихад! И наши чеченские командиры приняли решение - не обороняться, а только нападать. Уничтожать этих шайтанов, где бы они ни находились и как бы хорошо ни прятались", - добавил Кадыров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. В ходе нее на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей были проведены референдумы о вхождении в состав РФ. На заседании Совбеза РФ 19 октября Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от переговоров и продолжает обстреливать российские территории, решением президента в четырех новых регионах России был введен режим военного положения.
https://ria.ru/20221025/kadyrov-1826414367.html
https://ria.ru/20221016/kadyrov-1824481814.html
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рамзан кадыров, украина, россия, грозный, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Украина, Россия, Грозный, Владимир Путин, Общество
Кадыров призвал "уничтожать шайтанов" на Украине
Глава Чечни Кадыров призвал "уничтожать шайтанов" на Украине