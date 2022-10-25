https://ria.ru/20221025/kadyrov-1826781613.html

Кадыров призвал "уничтожать шайтанов" на Украине

Кадыров призвал "уничтожать шайтанов" на Украине - РИА Новости, 25.10.2022

Кадыров призвал "уничтожать шайтанов" на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал спецоперацию на Украине битвой за веру - джихадом, отметив, что уважающий себя мусульманин не будет искать отговорки для... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T22:36

2022-10-25T22:36

2022-10-25T22:36

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

украина

россия

грозный

владимир путин

общество

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ГРОЗНЫЙ, 25 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал спецоперацию на Украине битвой за веру - джихадом, отметив, что уважающий себя мусульманин не будет искать отговорки для участия в ней."...В первую очередь обращаюсь к кавказцам: вспомните митинг в Грозном против карикатур на нашего любимого Пророка. Вы же приезжали на это миллионное собрание. Выражали недовольство, как и все мусульмане. Те же самые силы, которые оскорбляли лучшего из людей, сегодня воюют против нас на Украине, вернее, воюют уже на земле нашей России. Митингующие в Грозном грозились поехать в Европу и расправиться с обидчиками. Где же эти герои? Уважающий себя мусульманин не будет искать отговорки", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он назвал спецоперацию джихадом."...Это Джихад! И наши чеченские командиры приняли решение - не обороняться, а только нападать. Уничтожать этих шайтанов, где бы они ни находились и как бы хорошо ни прятались", - добавил Кадыров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. В ходе нее на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей были проведены референдумы о вхождении в состав РФ. На заседании Совбеза РФ 19 октября Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от переговоров и продолжает обстреливать российские территории, решением президента в четырех новых регионах России был введен режим военного положения.

https://ria.ru/20221025/kadyrov-1826414367.html

https://ria.ru/20221016/kadyrov-1824481814.html

украина

россия

грозный

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рамзан кадыров, украина, россия, грозный, владимир путин, общество