Рейтинг@Mail.ru
Кадыров призвал "уничтожать шайтанов" на Украине - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/kadyrov-1826781613.html
Кадыров призвал "уничтожать шайтанов" на Украине
Кадыров призвал "уничтожать шайтанов" на Украине - РИА Новости, 25.10.2022
Кадыров призвал "уничтожать шайтанов" на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал спецоперацию на Украине битвой за веру - джихадом, отметив, что уважающий себя мусульманин не будет искать отговорки для... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T22:36
2022-10-25T22:36
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
украина
россия
грозный
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/06/1562760658_0:120:1975:1231_1920x0_80_0_0_f6e08fb35ebecbaa734ae70b2bb07136.jpg
ГРОЗНЫЙ, 25 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал спецоперацию на Украине битвой за веру - джихадом, отметив, что уважающий себя мусульманин не будет искать отговорки для участия в ней."...В первую очередь обращаюсь к кавказцам: вспомните митинг в Грозном против карикатур на нашего любимого Пророка. Вы же приезжали на это миллионное собрание. Выражали недовольство, как и все мусульмане. Те же самые силы, которые оскорбляли лучшего из людей, сегодня воюют против нас на Украине, вернее, воюют уже на земле нашей России. Митингующие в Грозном грозились поехать в Европу и расправиться с обидчиками. Где же эти герои? Уважающий себя мусульманин не будет искать отговорки", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он назвал спецоперацию джихадом."...Это Джихад! И наши чеченские командиры приняли решение - не обороняться, а только нападать. Уничтожать этих шайтанов, где бы они ни находились и как бы хорошо ни прятались", - добавил Кадыров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. В ходе нее на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей были проведены референдумы о вхождении в состав РФ. На заседании Совбеза РФ 19 октября Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от переговоров и продолжает обстреливать российские территории, решением президента в четырех новых регионах России был введен режим военного положения.
https://ria.ru/20221025/kadyrov-1826414367.html
https://ria.ru/20221016/kadyrov-1824481814.html
украина
россия
грозный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/06/1562760658_88:0:1887:1349_1920x0_80_0_0_837e7ece1c2d4dda4a977f7aae01862e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рамзан кадыров, украина, россия, грозный, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Украина, Россия, Грозный, Владимир Путин, Общество
22:36 25.10.2022
 
Кадыров призвал "уничтожать шайтанов" на Украине

Глава Чечни Кадыров призвал "уничтожать шайтанов" на Украине

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 25 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал спецоперацию на Украине битвой за веру - джихадом, отметив, что уважающий себя мусульманин не будет искать отговорки для участия в ней.
"...В первую очередь обращаюсь к кавказцам: вспомните митинг в Грозном против карикатур на нашего любимого Пророка. Вы же приезжали на это миллионное собрание. Выражали недовольство, как и все мусульмане. Те же самые силы, которые оскорбляли лучшего из людей, сегодня воюют против нас на Украине, вернее, воюют уже на земле нашей России. Митингующие в Грозном грозились поехать в Европу и расправиться с обидчиками. Где же эти герои? Уважающий себя мусульманин не будет искать отговорки", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 01:58Специальная военная операция на Украине
Кадыров раскритиковал реакцию на украинские обстрелы новых регионов России
Он назвал спецоперацию джихадом.
"...Это Джихад! И наши чеченские командиры приняли решение - не обороняться, а только нападать. Уничтожать этих шайтанов, где бы они ни находились и как бы хорошо ни прятались", - добавил Кадыров.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. В ходе нее на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей были проведены референдумы о вхождении в состав РФ. На заседании Совбеза РФ 19 октября Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от переговоров и продолжает обстреливать российские территории, решением президента в четырех новых регионах России был введен режим военного положения.
Президент Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
16 октября, 23:58
В РПЦ назвали Кадырова примером бескомпромиссного отстаивания веры
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровУкраинаРоссияГрозныйВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала