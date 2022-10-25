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Лидер Ирана заявил, что считает ШОС одним из центров многополярного мира - РИА Новости, 25.10.2022
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Лидер Ирана заявил, что считает ШОС одним из центров многополярного мира
Лидер Ирана заявил, что считает ШОС одним из центров многополярного мира - РИА Новости, 25.10.2022
Лидер Ирана заявил, что считает ШОС одним из центров многополярного мира
Деятельность Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) способствует построению многополярного мира, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси, отвечая на вопрос... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T10:15
2022-10-25T10:16
в мире
ибрахим раиси
иран
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ТЕГЕРАН, 25 окт - РИА Новости. Деятельность Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) способствует построению многополярного мира, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси, отвечая на вопрос РИА Новости."Только западные страны и продолжают противодействовать построению многополярного мира", - сказал Раиси, добавив, что многополярный мир, в частности, "строится с помощью региональных организаций, таких как ШОС".По его мнению, влияние Ирана в мире и регионе будет расти при сотрудничестве с друзьями."Мы серьезно относимся к развитию отношений с Россией и другими странами", - отметил Раиси.По его мнению, многие народы хотят свободы от США. "Иран будет и дальше поддерживать свободолюбивые народы", - сказал президент Ирана на генассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA).
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в мире, ибрахим раиси, иран, россия, сша, шос
В мире, Ибрахим Раиси, Иран, Россия, США, ШОС
10:15 25.10.2022 (обновлено: 10:16 25.10.2022)
 
Лидер Ирана заявил, что считает ШОС одним из центров многополярного мира

Президент Ирана Раиси заявил, что ШОС способствует построению многополярного мира

© AP Photo / Iranian Presidency Office Президент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Iranian Presidency Office
Президент Ирана Ибрахим Раиси. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 25 окт - РИА Новости. Деятельность Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) способствует построению многополярного мира, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Только западные страны и продолжают противодействовать построению многополярного мира", - сказал Раиси, добавив, что многополярный мир, в частности, "строится с помощью региональных организаций, таких как ШОС".
По его мнению, влияние Ирана в мире и регионе будет расти при сотрудничестве с друзьями.
"Мы серьезно относимся к развитию отношений с Россией и другими странами", - отметил Раиси.
По его мнению, многие народы хотят свободы от США. "Иран будет и дальше поддерживать свободолюбивые народы", - сказал президент Ирана на генассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA).
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
09:57
Президент Ирана заявил, что строительство многополярного мира не остановить
 
В миреИбрахим РаисиИранРоссияСШАШОС
 
 
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