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В Индонезии вооруженная женщина пыталась проникнуть во дворец президента
В Индонезии вооруженная женщина пыталась проникнуть во дворец президента - РИА Новости, 25.10.2022
В Индонезии вооруженная женщина пыталась проникнуть во дворец президента
Неизвестная вооруженная женщина попыталась проникнуть в комплекс президентского дворца в Джакарте, сообщает агентство ANTARA. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T10:34
2022-10-25T10:34
2022-10-25T10:36
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индонезия
джакарта
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Неизвестная вооруженная женщина попыталась проникнуть в комплекс президентского дворца в Джакарте, сообщает агентство ANTARA.По данным агентства, 30-летняя женщина пыталась пройти к президентскому дворцу Мердека утром во вторник. Дежурившие на посту сотрудники службы безопасности президента обратили внимание на подозрительное поведение женщины и начали пристально следить за ее действиями.После неудачной попытки обойти ограду дворца неизвестная выхватила из-под одежды пистолет и направила его на военных. Сотрудник службы безопасности Дуа Ангга Прайога сразу же взял женщину на прицел. Вскоре неизвестная была обезоружена.Служба безопасности президента передала женщину полиции Индонезии для дальнейшего разбирательства.Начальник штаба президента Индонезии Моэлдоко заявил, что арестованная действовала самостоятельно, а не являлась частью организованной террористической группировки."Она действовала самостоятельно", - сказал Моэлдоко в президентском дворце в Джакарте во вторник.Моэлдоко пояснил, что оружие женщины было самодельным, добавив, что власти расследуют мотивы и цели нарушительницы.
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в мире, индонезия, джакарта, происшествия
В мире, Индонезия, Джакарта, Происшествия
10:34 25.10.2022 (обновлено: 10:36 25.10.2022)
В Индонезии вооруженная женщина пыталась проникнуть во дворец президента
В Джакарте неизвестная вооруженная женщина пыталась проникнуть в президентский дворец
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Неизвестная вооруженная женщина попыталась проникнуть в комплекс президентского дворца в Джакарте, сообщает агентство ANTARA.
По данным агентства, 30-летняя женщина пыталась пройти к президентскому дворцу Мердека утром во вторник. Дежурившие на посту сотрудники службы безопасности президента обратили внимание на подозрительное поведение женщины и начали пристально следить за ее действиями.
После неудачной попытки обойти ограду дворца неизвестная выхватила из-под одежды пистолет и направила его на военных. Сотрудник службы безопасности Дуа Ангга Прайога сразу же взял женщину на прицел. Вскоре неизвестная была обезоружена.
Служба безопасности президента передала женщину полиции Индонезии для дальнейшего разбирательства.
Начальник штаба президента Индонезии Моэлдоко заявил, что арестованная действовала самостоятельно, а не являлась частью организованной террористической группировки.
"Она действовала самостоятельно", - сказал Моэлдоко в президентском дворце в Джакарте во вторник.
Моэлдоко пояснил, что оружие женщины было самодельным, добавив, что власти расследуют мотивы и цели нарушительницы.