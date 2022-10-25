https://ria.ru/20221025/gvineya-bisau-1826705373.html

Гвинея-Бисау выразила заинтересованность в российских кораблях и вертолетах

Гвинея-Бисау выразила заинтересованность в российских кораблях и вертолетах - РИА Новости, 25.10.2022

Гвинея-Бисау выразила заинтересованность в российских кораблях и вертолетах

Гвинея-Бисау заинтересована в покупке российских кораблей и вертолетов, заявил во вторник президент страны Умаро Сисоку Эмбало. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:15

2022-10-25T17:15

2022-10-25T17:27

гвинея-бисау

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Гвинея-Бисау заинтересована в покупке российских кораблей и вертолетов, заявил во вторник президент страны Умаро Сисоку Эмбало.На встрече с президентом Владимиром Путиным он отметил, что его республика заинтересована в российских фрегатах для национальных военно-морских сил."Может быть, Россия сможет нам предоставить такие корабли, и затем мы посмотрим, как мы можем заплатить за эти фрегаты. Можем также выписать и вертолеты. Посмотрим, как мы сможем рассчитаться с Россией", - сказал он.В свою очередь, Путин сообщил, что готов рассмотреть идею президента Гвинеи-Бисау. "Хорошо. Мы все это обсудим", - сказал он.

https://ria.ru/20221025/diplomatiya-1826370289.html

гвинея-бисау

россия

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Кирилл Волков

гвинея-бисау, владимир путин, россия, экономика