Рейтинг@Mail.ru
Гвинея-Бисау выразила заинтересованность в российских кораблях и вертолетах - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221025/gvineya-bisau-1826705373.html
Гвинея-Бисау выразила заинтересованность в российских кораблях и вертолетах
Гвинея-Бисау выразила заинтересованность в российских кораблях и вертолетах - РИА Новости, 25.10.2022
Гвинея-Бисау выразила заинтересованность в российских кораблях и вертолетах
Гвинея-Бисау заинтересована в покупке российских кораблей и вертолетов, заявил во вторник президент страны Умаро Сисоку Эмбало. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:15
2022-10-25T17:27
гвинея-бисау
владимир путин
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826661936_0:266:3168:2048_1920x0_80_0_0_9ca6c22f60c05f3094a64af1f7979151.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Гвинея-Бисау заинтересована в покупке российских кораблей и вертолетов, заявил во вторник президент страны Умаро Сисоку Эмбало.На встрече с президентом Владимиром Путиным он отметил, что его республика заинтересована в российских фрегатах для национальных военно-морских сил."Может быть, Россия сможет нам предоставить такие корабли, и затем мы посмотрим, как мы можем заплатить за эти фрегаты. Можем также выписать и вертолеты. Посмотрим, как мы сможем рассчитаться с Россией", - сказал он.В свою очередь, Путин сообщил, что готов рассмотреть идею президента Гвинеи-Бисау. "Хорошо. Мы все это обсудим", - сказал он.
https://ria.ru/20221025/diplomatiya-1826370289.html
гвинея-бисау
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826661936_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_72fd7d49718fcf8bfb5a9081180955a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гвинея-бисау, владимир путин, россия, экономика
Гвинея-Бисау, Владимир Путин, Россия, Экономика
17:15 25.10.2022 (обновлено: 17:27 25.10.2022)
 
Гвинея-Бисау выразила заинтересованность в российских кораблях и вертолетах

Путин готов рассмотреть идею договора с Гвинеей-Бисау на поставку ей кораблей и вертолетов

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Гвинея-Бисау заинтересована в покупке российских кораблей и вертолетов, заявил во вторник президент страны Умаро Сисоку Эмбало.
На встрече с президентом Владимиром Путиным он отметил, что его республика заинтересована в российских фрегатах для национальных военно-морских сил.
"Может быть, Россия сможет нам предоставить такие корабли, и затем мы посмотрим, как мы можем заплатить за эти фрегаты. Можем также выписать и вертолеты. Посмотрим, как мы сможем рассчитаться с Россией", - сказал он.
В свою очередь, Путин сообщил, что готов рассмотреть идею президента Гвинеи-Бисау. "Хорошо. Мы все это обсудим", - сказал он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Сузи Карла Барбоза на совместной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
03:42
Межгосударственные отношения России и Гвинеи-Бисау
 
Гвинея-БисауВладимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала