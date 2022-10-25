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Украина получит от Германии полевой госпиталь за девять миллионов евро - РИА Новости, 25.10.2022
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Украина получит от Германии полевой госпиталь за девять миллионов евро
Украина получит от Германии полевой госпиталь за девять миллионов евро - РИА Новости, 25.10.2022
Украина получит от Германии полевой госпиталь за девять миллионов евро
Zeppelin Mobile Systeme GmbH (ZMS), дочерняя компания немецкого оборонного концерна Rheinmetall, поставит Украине полевой госпиталь "под ключ" стоимостью около... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:27
2022-10-25T16:55
в мире
украина
германия
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БЕРЛИН, 25 окт - РИА Новости. Zeppelin Mobile Systeme GmbH (ZMS), дочерняя компания немецкого оборонного концерна Rheinmetall, поставит Украине полевой госпиталь "под ключ" стоимостью около 9 миллионов евро при поддержке правительства Германии, говорится в сообщении концерна.Уточняется, что минобороны Украины направило компании заказ в сентябре текущего года."При поддержке правительства Германии компания Rheinmetall поставит украинским вооруженным силам современный полевой госпиталь "под ключ", - заявила компания. Уточняется, что стоимость проекта оценивается в 9 миллионов евро. В него также входят услуги по обучению работе с системой. Ожидается, что полевой госпиталь будет передан в течение 2023 года.Как пояснила компания, проект представляет собой комбинированную систему из палаток и контейнеров, он включает высококачественное медицинское оборудование. Rheinmetall также поставит палатки и необходимую инфраструктуру для работы комплекса."Система включает в себя убежища с отделением неотложной помощи, сортировочным отделением, операционной, отделением интенсивной терапии, компьютерной томографии, стерилизационной и помещением для хранения медикаментов. Кроме того, она включает палатки для администрации и медсестер, а также - для подготовки к операции, сортировки, есть комнаты ожидания и размещения персонала. Кроме того, в объем поставки входят контейнеры для санитарных узлов, транспорта, пресной и технической воды, кислорода и энергии", - уточняет компания.Zeppelin Mobile Systeme GmbH является производителем индивидуальных решений для укрытий, которые представляют собой мобильные функциональные помещения. Компания является частью нового подразделения Rheinmetall и объединяет ресурсы, а также возможности для решения задач военных заказчиков, связанных, например, с материально-техническим обеспечением складов или утилизацией боеприпасов.
https://ria.ru/20221025/ukraina-1826644914.html
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в мире, украина, германия, министерство обороны украины
В мире, Украина, Германия, Министерство обороны Украины
16:27 25.10.2022 (обновлено: 16:55 25.10.2022)
 
Украина получит от Германии полевой госпиталь за девять миллионов евро

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall поставит Украине полевой госпиталь в 2023 году

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Киеве
Автомобиль скорой помощи в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль скорой помощи в Киеве . Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 окт - РИА Новости. Zeppelin Mobile Systeme GmbH (ZMS), дочерняя компания немецкого оборонного концерна Rheinmetall, поставит Украине полевой госпиталь "под ключ" стоимостью около 9 миллионов евро при поддержке правительства Германии, говорится в сообщении концерна.
Уточняется, что минобороны Украины направило компании заказ в сентябре текущего года.
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"При поддержке правительства Германии компания Rheinmetall поставит украинским вооруженным силам современный полевой госпиталь "под ключ", - заявила компания. Уточняется, что стоимость проекта оценивается в 9 миллионов евро. В него также входят услуги по обучению работе с системой. Ожидается, что полевой госпиталь будет передан в течение 2023 года.
Как пояснила компания, проект представляет собой комбинированную систему из палаток и контейнеров, он включает высококачественное медицинское оборудование. Rheinmetall также поставит палатки и необходимую инфраструктуру для работы комплекса.
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"Система включает в себя убежища с отделением неотложной помощи, сортировочным отделением, операционной, отделением интенсивной терапии, компьютерной томографии, стерилизационной и помещением для хранения медикаментов. Кроме того, она включает палатки для администрации и медсестер, а также - для подготовки к операции, сортировки, есть комнаты ожидания и размещения персонала. Кроме того, в объем поставки входят контейнеры для санитарных узлов, транспорта, пресной и технической воды, кислорода и энергии", - уточняет компания.
Zeppelin Mobile Systeme GmbH является производителем индивидуальных решений для укрытий, которые представляют собой мобильные функциональные помещения. Компания является частью нового подразделения Rheinmetall и объединяет ресурсы, а также возможности для решения задач военных заказчиков, связанных, например, с материально-техническим обеспечением складов или утилизацией боеприпасов.
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