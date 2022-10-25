https://ria.ru/20221025/germaniya-1826637425.html

Депутат бундестага призвал не оказывать финансовую помощь Киеву

Депутат бундестага призвал не оказывать финансовую помощь Киеву - РИА Новости, 25.10.2022

Депутат бундестага призвал не оказывать финансовую помощь Киеву

Депутат бундестага от ХСС Томас Зильберхорн призвал "не кормить олигархов", оказывая финансовую помощь Киеву. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:48

2022-10-25T14:48

2022-10-25T14:49

владимир путин

олаф шольц

урсула фон дер ляйен

украина

германия

россия

хдс/хсс

евросоюз

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БЕРЛИН, 25 окт - РИА Новости. Депутат бундестага от ХСС Томас Зильберхорн призвал "не кормить олигархов", оказывая финансовую помощь Киеву."Мы не должны кормить теневую экономику олигархов своей помощью. Эти люди стали богатыми, потому что они буквально захватили бывшие государственные предприятия и бессовестно обогатились. Эта экономическая система, погрязшая в коррупции, должна быть приведена в соответствие с рыночной экономикой и верховенством закона", - сказал депутат в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine.При этом он отметил, что Украине действительно необходима поддержка Германии и Западной Европы."Восстановление Украины - это, безусловно, задача для нескольких поколений. Никто не знает этого лучше нас. Сегодня у нас все еще есть специальный фонд от плана Маршалла 1947 года, который составляет почти миллиард евро и находится в ведении Kreditanstalt für Wiederaufbau (немецкий госбанк, в котором правительству ФРГ принадлежат 80% акций - ред.). В этом отношении мы знаем, что восстановление целой страны требует десятилетий усилий. Для этого Украине нужна поддержка Германии и Западной Европы", - пояснил политик.По мнению Зильберхорна, Западная Европа также затронута последствиями конфликта. Депутат считает, что российская сторона стремится нагрузить экономику ЕС и расколоть западноевропейское общество, чтобы ослабить поддержку Украины."Поэтому правильно и необходимо, чтобы мы послали сигнал сейчас, чтобы выживание Украины было обеспечено", - сказал представитель оппозиции, отвечая на вопрос, не рано ли говорить сейчас о восстановлении Украины.Во вторник в Берлине проходит конференция под председательством канцлера ФРГ Олафа Шольца и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, посвященная восстановлению Украины. В мероприятии также участвуют премьер-министр Денис Шмыгаль. В начале конференции по видеосвязи также выступил Владимир Зеленский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Западные страны ввели жесткие антироссийские санкции в связи с началом спецоперации. Усиление санкционного давления на Россию привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221018/bmp-1824842865.html

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владимир путин, олаф шольц, урсула фон дер ляйен, украина, германия, россия, хдс/хсс, евросоюз, еврокомиссия