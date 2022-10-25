https://ria.ru/20221025/germaniya-1826605090.html

"Россия важнее НАТО". В Польше раскрыли, как Германия "уничтожит" ЕС

"Россия важнее НАТО". В Польше раскрыли, как Германия "уничтожит" ЕС - РИА Новости, 25.10.2022

"Россия важнее НАТО". В Польше раскрыли, как Германия "уничтожит" ЕС

Германия при поддержке Франции хочет превратить Евросоюз в единое сверхгосударство с диктатом немецкого лобби, пишет бывший министр национальной обороны Польши... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T13:17

2022-10-25T13:17

2022-10-25T16:48

в мире

польша

германия

варшава

евросоюз

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Германия при поддержке Франции хочет превратить Евросоюз в единое сверхгосударство с диктатом немецкого лобби, пишет бывший министр национальной обороны Польши Ян Парис в статье для издания Rzeczpospolita. "Не только российский лидер Владимир Путин заинтересован в том, чтобы подвергнуть изменениям настоящий мировой порядок в Европе. Канцлер Шольц также преследует проект превращения ЕС в единое сверхгосударство с общей внешней политикой и политикой безопасности", — говорится в публикации. По словам автора, те страны ЕС, что не согласятся с диктатом немецкого лобби, Берлин намерен уничтожить при помощи финансового шантажа, который он уже в принципе начал применять в отношении Польши. "Выплате Варшаве европейских средств из Фонда восстановления после пандемии в размере 24 миллиардов евро препятствует именно он", — считает Парис. Он утверждает, что Германия прибегла к таким методам из-за того, что Варшава защищает свой суверенитет и не дает согласия на вмешательство во внутренние дела. Парис отмечает, что немецкие политики любой ценой хотят построить европейское сверхгосударство под своим лидерством и без оглядки на геополитические последствия. "Нанося удар по главному союзнику США в ЕС — то есть Польше, — Германия показывает США, что Россия для нее по существу важнее НАТО", — заключил бывший министр. После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии.

https://ria.ru/20221025/sholts-1826437946.html

https://ria.ru/20221025/shtaynmayer-1826448495.html

польша

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, польша, германия, варшава, евросоюз