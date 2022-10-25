13:17 25.10.2022 (обновлено: 16:48 25.10.2022)
"Россия важнее НАТО". В Польше раскрыли, как Германия "уничтожит" ЕС
Rzeczpospolita: Германия действиями в Европе показывает, что для нее Россия важнее НАТО
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Германия при поддержке Франции хочет превратить Евросоюз в единое сверхгосударство с диктатом немецкого лобби, пишет бывший министр национальной обороны Польши Ян Парис в статье для издания Rzeczpospolita.
"Не только российский лидер Владимир Путин заинтересован в том, чтобы подвергнуть изменениям настоящий мировой порядок в Европе. Канцлер Шольц также преследует проект превращения ЕС в единое сверхгосударство с общей внешней политикой и политикой безопасности", — говорится в публикации.
По словам автора, те страны ЕС, что не согласятся с диктатом немецкого лобби, Берлин намерен уничтожить при помощи финансового шантажа, который он уже в принципе начал применять в отношении Польши.
"Выплате Варшаве европейских средств из Фонда восстановления после пандемии в размере 24 миллиардов евро препятствует именно он", — считает Парис.
Он утверждает, что Германия прибегла к таким методам из-за того, что Варшава защищает свой суверенитет и не дает согласия на вмешательство во внутренние дела.
Парис отмечает, что немецкие политики любой ценой хотят построить европейское сверхгосударство под своим лидерством и без оглядки на геополитические последствия.
"Нанося удар по главному союзнику США в ЕС — то есть Польше, — Германия показывает США, что Россия для нее по существу важнее НАТО", — заключил бывший министр.
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После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии.