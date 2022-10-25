https://ria.ru/20221025/gazifikatsiya-1826675458.html

В Кировской области газифицируют Санчурский район

В Кировской области газифицируют Санчурский район - РИА Новости, 25.10.2022

В Кировской области газифицируют Санчурский район

Санчурский муниципальный округ станет пятнадцатым газифицированным муниципалитетом Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:16

2022-10-25T16:16

2022-10-25T16:17

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Санчурский муниципальный округ станет пятнадцатым газифицированным муниципалитетом Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона."Принято решение по газификации самого юго-западного муниципального округа Кировской области – Санчурского. Газ сюда придет уже в 2025 году со стороны наших соседей, Республики Марий Эл. В следующем году начнутся проектно-изыскательские работы, а с 2025 года начнется строительство межпоселкового газопровода от газораспределительной станции "Марийский НПЗ" до поселка городского типа Килемары Марий Эл. Межпоселковый газопровод пройдет через Санчурск. Таким образом, почти 4 000 жителей, а также социальные объекты и промышленные предприятия муниципалитета получат возможность подключиться к газу", — цитирует пресс-служба слова Соколова.Глава региона подчеркнул, что газификация остается одной из важнейших задач правительства Кировской области. Вопрос газификации и планов по переносу сроков строительства газовой инфраструктуры в регионе на более ранний срок Соколов поднял в ходе онлайн-встречи с президентом России. Владимир Путин поддержал эту инициативу."Руководство "Газпрома" уже выполняет договоренности, заключенные по инициативе губернатора. Так, идут работы по газификации слобод и деревень города Кирова – во все окраинные территории в черте областного центра до конца 2023 года придет газ. Также удалось расширить программу газификации и дополнительно включить в нее поселки в Слободском и Кумёнском районе", - отмечается в сообщении.Кроме того, губернатор Кировской области планирует обсудить с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером и планы по газификации юго-западных районов региона – Советского, Тужинского, Яранского, а также Кикнурского, Лебяжского, Пижанского муниципальных округов.

https://ria.ru/20221018/dolschiki-1824897700.html

https://ria.ru/20221014/lgoty-1823974942.html

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жкх, владимир путин, кировская область, россия, алексей миллер, газпром, киров