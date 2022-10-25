https://ria.ru/20221025/gaz-1826720319.html

Министры энергетики Евросоюза поддержали совместные закупки газа

Министры энергетики Евросоюза поддержали совместные закупки газа - РИА Новости, 25.10.2022

Министры энергетики Евросоюза поддержали совместные закупки газа

Министры энергетики стран Евросоюза выразили "сильную поддержку" проведению совместных закупок газа для региона для наполнения хранилищ к следующей зиме,... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:44

2022-10-25T17:44

2022-10-25T17:44

экономика

кадри симсон

евросоюз

еврокомиссия

в мире

природный газ

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БРЮССЕЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза выразили "сильную поддержку" проведению совместных закупок газа для региона для наполнения хранилищ к следующей зиме, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции."Претворение в жизнь совместных закупок: была сильная поддержка этой идеи среди министров", - сообщила она после встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге, трансляция велась на сайте Еврокомиссии.По словам еврокомиссара, речь идёт о возможности пополнения при помощи таких закупок хранилищ газа после нынешнего отопительного сезона.

https://ria.ru/20221025/polsha-1826626870.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, кадри симсон, евросоюз, еврокомиссия, в мире, природный газ