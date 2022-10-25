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Министры энергетики Евросоюза поддержали совместные закупки газа - РИА Новости, 25.10.2022
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Министры энергетики Евросоюза поддержали совместные закупки газа
Министры энергетики Евросоюза поддержали совместные закупки газа - РИА Новости, 25.10.2022
Министры энергетики Евросоюза поддержали совместные закупки газа
Министры энергетики стран Евросоюза выразили "сильную поддержку" проведению совместных закупок газа для региона для наполнения хранилищ к следующей зиме,... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:44
2022-10-25T17:44
экономика
кадри симсон
евросоюз
еврокомиссия
в мире
природный газ
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БРЮССЕЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза выразили "сильную поддержку" проведению совместных закупок газа для региона для наполнения хранилищ к следующей зиме, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции."Претворение в жизнь совместных закупок: была сильная поддержка этой идеи среди министров", - сообщила она после встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге, трансляция велась на сайте Еврокомиссии.По словам еврокомиссара, речь идёт о возможности пополнения при помощи таких закупок хранилищ газа после нынешнего отопительного сезона.
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экономика, кадри симсон, евросоюз, еврокомиссия, в мире, природный газ
Экономика, Кадри Симсон, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Природный газ
17:44 25.10.2022
 
Министры энергетики Евросоюза поддержали совместные закупки газа

Министры энергетики Евросоюза выразили поддержку проведению совместных закупок газа

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза выразили "сильную поддержку" проведению совместных закупок газа для региона для наполнения хранилищ к следующей зиме, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции.
"Претворение в жизнь совместных закупок: была сильная поддержка этой идеи среди министров", - сообщила она после встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге, трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
По словам еврокомиссара, речь идёт о возможности пополнения при помощи таких закупок хранилищ газа после нынешнего отопительного сезона.
Бурый уголь - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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ЭкономикаКадри СимсонЕвросоюзЕврокомиссияВ миреПриродный газ
 
 
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