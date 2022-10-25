https://ria.ru/20221025/gamburg-1826731207.html
В Гамбурге водителя оштрафовали за изображение символа "Z"
В Гамбурге водителя оштрафовали за изображение символа "Z" - РИА Новости, 25.10.2022
В Гамбурге водителя оштрафовали за изображение символа "Z"
Водителя в Гамбурге оштрафовали на 2400 евро за то, что он прикрепил лист бумаги с символом "Z" на заднее стекло своего авто, сообщает Welt. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T18:07
2022-10-25T18:07
2022-10-25T18:07
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welt
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Водителя в Гамбурге оштрафовали на 2400 евро за то, что он прикрепил лист бумаги с символом "Z" на заднее стекло своего авто, сообщает Welt.Обвиняемый не отрицал, что прикрепил к своему автомобилю белый лист формата А4 с синей буквой Z, но утверждал, что это просто буква латинского алфавита."По мнению суда, это выходит за рамки солидарности с Россией и является одобрением войны на Украине, которая является агрессивной войной в смысле Международного уголовного кодекса", - пояснил пресс-секретарь судебной инстанции.В комментариях к новости пользователи возмутились данным решением, поcчитав это наказанием за "выражение собственного мнения"."Я ошеломлен. Выражение мнения не должно быть наказуемым преступлением в Германии!", - написал пользователь."Прекрасный пример нашей "демократии"! Маленький окружной суд встает на сторону враждующей стороны", - сыронизировал другой.Буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в спецоперации на Украине. В России эти знаки стали неофициальными символами поддержки операции.
https://ria.ru/20220809/operatsiya-1808273231.html
https://ria.ru/20221017/znaki-1824495509.html
https://ria.ru/20220519/minoborony-1789452602.html
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в мире, гамбург (город), россия, украина, welt
В мире, Гамбург (город), Россия, Украина, Welt
В Гамбурге водителя оштрафовали за изображение символа "Z"
Welt: в Гамбурге 62-летнему водителю выписали штраф на 2400 евро за символ "Z" на авто