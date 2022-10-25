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В Китае назвали неожиданного соперника США в Европе - РИА Новости, 25.10.2022
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В Китае назвали неожиданного соперника США в Европе
В Китае назвали неожиданного соперника США в Европе - РИА Новости, 25.10.2022
В Китае назвали неожиданного соперника США в Европе
Недовольство президента Франции Эммануэля Макрона американской политикой внесет изменения в трансатлантические связи, пишет профессор Школы международных... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:43
2022-10-25T17:43
в мире
эммануэль макрон
сша
нато
евросоюз
франция
цены на нефть
шарль де голль
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Недовольство президента Франции Эммануэля Макрона американской политикой внесет изменения в трансатлантические связи, пишет профессор Школы международных отношений Пекинского университета Ван Шуо в статье для Global Times."В то время как Запад изо всех сил пытается изобразить единство на фоне российско-украинского конфликта, Франция, очевидно, не заботится о престиже США. Это обнажает глубокие противоречия в трансатлантических отношениях", — считает профессор.Он напомнил, что недавно Макрон критиковал Вашингтон за то, что цены на американский газ в Европе в четыре раза выше, чем в США. По мнению Ван Шуо, главной движущей силой, которая заставляет французского президента снова и снова подчеркивать стратегическую автономию Европы, стало расхождение интересов США и ЕС."США объединяются со своими союзниками, чтобы сохранить гегемонию, но это не входит в план ЕС. Последний хочет формировать внешнюю политику, исходя из собственных интересов, а не быть вынужденным принимать сторону в соперничестве крупных держав", — отмечает автор.Эскалация конфликта на Украине, вызванная действиями Белого дома, привела среди прочего к усилению американского влияния в Европе, полагает профессор. По его мнению, эта ситуация "поставила Европу в еще большие экономические трудности, а также на грань более опасной войны"."За предупреждениями Макрона в адрес США стоит не только сильное беспокойство по поводу усиления будущих кризисов, но и беспомощность от того, что он не может контролировать судьбу Франции. Послания также несут в себе сильный призыв к Европе укрепить единство", — говорится в статье.Профессор вспоминает, что президент Шарль де Голль в свое время выступал за то, чтобы Франция придерживалась независимой внешней политики и не была полностью скована западным лагерем во главе с Соединенными Штатами. По этой причине Франция однажды решила выйти из объединенного военного командования НАТО и стала первой крупной западной державой, установившей дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой.Кроме того, Макрон считает возрождение Франции собственной ответственностью, продвигая реформы и стремясь к статусу великой державы, подчеркивает автор."Противоречия между Францией и США или между Европой и США — это скорее противоречия в западном лагере и результат неравномерного распределения власти и интересов", — уверен Ван Шуо.В итоге недовольство Макрона в отношении США внесет некоторые перемены в трансатлантические отношения, хоть и не изменит структуру доминирования — подчинения между США и Европой и не нанесет фундаментального удара по гегемонистской системе США, сделал он вывод.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса западные страны ввели санкции против Москвы. Разрыв деловых связей обернулся для США, Великобритании и Евросоюза многочисленными проблемами, спровоцировав рост стоимости жизни, высокую инфляцию и топливный кризис.
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в мире, эммануэль макрон, сша, нато, евросоюз, франция, цены на нефть, шарль де голль, европа
В мире, Эммануэль Макрон, США, НАТО, Евросоюз, Франция, Цены на нефть, Шарль де Голль, Европа
16:43 25.10.2022 (обновлено: 17:43 25.10.2022)
 
В Китае назвали неожиданного соперника США в Европе

GT: Франция высказывает недовольство состоянием отношений Европы и США

© AFP 2022 / Justin TallisСотрудник службы безопасности на крыше здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Сотрудник службы безопасности на крыше здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AFP 2022 / Justin Tallis
Сотрудник службы безопасности на крыше здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Недовольство президента Франции Эммануэля Макрона американской политикой внесет изменения в трансатлантические связи, пишет профессор Школы международных отношений Пекинского университета Ван Шуо в статье для Global Times.
"В то время как Запад изо всех сил пытается изобразить единство на фоне российско-украинского конфликта, Франция, очевидно, не заботится о престиже США. Это обнажает глубокие противоречия в трансатлантических отношениях", — считает профессор.
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Он напомнил, что недавно Макрон критиковал Вашингтон за то, что цены на американский газ в Европе в четыре раза выше, чем в США. По мнению Ван Шуо, главной движущей силой, которая заставляет французского президента снова и снова подчеркивать стратегическую автономию Европы, стало расхождение интересов США и ЕС.
"США объединяются со своими союзниками, чтобы сохранить гегемонию, но это не входит в план ЕС. Последний хочет формировать внешнюю политику, исходя из собственных интересов, а не быть вынужденным принимать сторону в соперничестве крупных держав", — отмечает автор.
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Эскалация конфликта на Украине, вызванная действиями Белого дома, привела среди прочего к усилению американского влияния в Европе, полагает профессор. По его мнению, эта ситуация "поставила Европу в еще большие экономические трудности, а также на грань более опасной войны".
"За предупреждениями Макрона в адрес США стоит не только сильное беспокойство по поводу усиления будущих кризисов, но и беспомощность от того, что он не может контролировать судьбу Франции. Послания также несут в себе сильный призыв к Европе укрепить единство", — говорится в статье.
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Профессор вспоминает, что президент Шарль де Голль в свое время выступал за то, чтобы Франция придерживалась независимой внешней политики и не была полностью скована западным лагерем во главе с Соединенными Штатами. По этой причине Франция однажды решила выйти из объединенного военного командования НАТО и стала первой крупной западной державой, установившей дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой.
Кроме того, Макрон считает возрождение Франции собственной ответственностью, продвигая реформы и стремясь к статусу великой державы, подчеркивает автор.
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"Противоречия между Францией и США или между Европой и США — это скорее противоречия в западном лагере и результат неравномерного распределения власти и интересов", — уверен Ван Шуо.
В итоге недовольство Макрона в отношении США внесет некоторые перемены в трансатлантические отношения, хоть и не изменит структуру доминирования — подчинения между США и Европой и не нанесет фундаментального удара по гегемонистской системе США, сделал он вывод.
После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса западные страны ввели санкции против Москвы. Разрыв деловых связей обернулся для США, Великобритании и Евросоюза многочисленными проблемами, спровоцировав рост стоимости жизни, высокую инфляцию и топливный кризис.
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