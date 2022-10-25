https://ria.ru/20221025/frantsiya-1826691114.html

В Китае назвали неожиданного соперника США в Европе

В Китае назвали неожиданного соперника США в Европе - РИА Новости, 25.10.2022

В Китае назвали неожиданного соперника США в Европе

Недовольство президента Франции Эммануэля Макрона американской политикой внесет изменения в трансатлантические связи, пишет профессор Школы международных... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:43

2022-10-25T16:43

2022-10-25T17:43

в мире

эммануэль макрон

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шарль де голль

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Недовольство президента Франции Эммануэля Макрона американской политикой внесет изменения в трансатлантические связи, пишет профессор Школы международных отношений Пекинского университета Ван Шуо в статье для Global Times."В то время как Запад изо всех сил пытается изобразить единство на фоне российско-украинского конфликта, Франция, очевидно, не заботится о престиже США. Это обнажает глубокие противоречия в трансатлантических отношениях", — считает профессор.Он напомнил, что недавно Макрон критиковал Вашингтон за то, что цены на американский газ в Европе в четыре раза выше, чем в США. По мнению Ван Шуо, главной движущей силой, которая заставляет французского президента снова и снова подчеркивать стратегическую автономию Европы, стало расхождение интересов США и ЕС."США объединяются со своими союзниками, чтобы сохранить гегемонию, но это не входит в план ЕС. Последний хочет формировать внешнюю политику, исходя из собственных интересов, а не быть вынужденным принимать сторону в соперничестве крупных держав", — отмечает автор.Эскалация конфликта на Украине, вызванная действиями Белого дома, привела среди прочего к усилению американского влияния в Европе, полагает профессор. По его мнению, эта ситуация "поставила Европу в еще большие экономические трудности, а также на грань более опасной войны"."За предупреждениями Макрона в адрес США стоит не только сильное беспокойство по поводу усиления будущих кризисов, но и беспомощность от того, что он не может контролировать судьбу Франции. Послания также несут в себе сильный призыв к Европе укрепить единство", — говорится в статье.Профессор вспоминает, что президент Шарль де Голль в свое время выступал за то, чтобы Франция придерживалась независимой внешней политики и не была полностью скована западным лагерем во главе с Соединенными Штатами. По этой причине Франция однажды решила выйти из объединенного военного командования НАТО и стала первой крупной западной державой, установившей дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой.Кроме того, Макрон считает возрождение Франции собственной ответственностью, продвигая реформы и стремясь к статусу великой державы, подчеркивает автор."Противоречия между Францией и США или между Европой и США — это скорее противоречия в западном лагере и результат неравномерного распределения власти и интересов", — уверен Ван Шуо.В итоге недовольство Макрона в отношении США внесет некоторые перемены в трансатлантические отношения, хоть и не изменит структуру доминирования — подчинения между США и Европой и не нанесет фундаментального удара по гегемонистской системе США, сделал он вывод.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса западные страны ввели санкции против Москвы. Разрыв деловых связей обернулся для США, Великобритании и Евросоюза многочисленными проблемами, спровоцировав рост стоимости жизни, высокую инфляцию и топливный кризис.

https://ria.ru/20221022/nato-1825964232.html

https://ria.ru/20221025/peregovory-1826500980.html

https://ria.ru/20221024/makron-1826344837.html

https://ria.ru/20221022/finlyandiya-1825876512.html

https://ria.ru/20221023/bayden-1826132842.html

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в мире, эммануэль макрон, сша, нато, евросоюз, франция, цены на нефть, шарль де голль, европа