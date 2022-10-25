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Турчак предложил объединить финансирование мероприятий на новых территориях - РИА Новости, 25.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Турчак предложил объединить финансирование мероприятий на новых территориях
Турчак предложил объединить финансирование мероприятий на новых территориях - РИА Новости, 25.10.2022
Турчак предложил объединить финансирование мероприятий на новых территориях
Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил правительству РФ объединить финансирование реализации всех мероприятий на новых территориях,... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:55
2022-10-25T16:00
специальная военная операция на украине
россия
экономика
андрей турчак
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил правительству РФ объединить финансирование реализации всех мероприятий на новых территориях, касающихся гражданской инфраструктуры, в единую госпрограмму."У нас есть предложение для правительства: объединить финансирование реализации всех мероприятий на новых территориях в единую госпрограмму. Это придаст системность, прозрачность работе и позволит сконцентрировать ресурсы на достижении ключевых целей. Естественно, речь идет о тех разделах программы, которые касаются гражданской инфраструктуры", - приводят в пресс-службе партии слова Турчака на заседании программной комиссии, которое посвящено финансированию положений народной программы в проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы.Он отметил, что все предложенные на заседании комиссии предложения откорректируют и "появится новый раздел"."Ключевая задача "Единой России" – чтобы продолжением строчек в бюджете стали новые детские сады, школы, инфраструктура, дорожные объекты и жилье в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях", - добавил Турчак.
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россия, экономика, андрей турчак
Специальная военная операция на Украине, Россия, Экономика, Андрей Турчак
15:55 25.10.2022 (обновлено: 16:00 25.10.2022)
 
Турчак предложил объединить финансирование мероприятий на новых территориях

Турчак предложил объединить финансирование мероприятий на новых территориях в госпрограмму

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСекретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак
Секретарь генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил правительству РФ объединить финансирование реализации всех мероприятий на новых территориях, касающихся гражданской инфраструктуры, в единую госпрограмму.
"У нас есть предложение для правительства: объединить финансирование реализации всех мероприятий на новых территориях в единую госпрограмму. Это придаст системность, прозрачность работе и позволит сконцентрировать ресурсы на достижении ключевых целей. Естественно, речь идет о тех разделах программы, которые касаются гражданской инфраструктуры", - приводят в пресс-службе партии слова Турчака на заседании программной комиссии, которое посвящено финансированию положений народной программы в проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы.
Он отметил, что все предложенные на заседании комиссии предложения откорректируют и "появится новый раздел".
"Ключевая задача "Единой России" – чтобы продолжением строчек в бюджете стали новые детские сады, школы, инфраструктура, дорожные объекты и жилье в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях", - добавил Турчак.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЭкономикаАндрей Турчак
 
 
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