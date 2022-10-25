https://ria.ru/20221025/es-1826718653.html

В Чехии сообщили о поддержке ЕС идеи ограничения скачков цен на газ

В Чехии сообщили о поддержке ЕС идеи ограничения скачков цен на газ - РИА Новости, 25.10.2022

В Чехии сообщили о поддержке ЕС идеи ограничения скачков цен на газ

Идея введения в Евросоюзе механизма ограничения скачков цен на газ в случае паники на рынке получила широкую поддержку министров энергетики стран ЕС, сказал... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:41

2022-10-25T17:41

2022-10-25T17:41

экономика

цены на нефть

чехия

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Идея введения в Евросоюзе механизма ограничения скачков цен на газ в случае паники на рынке получила широкую поддержку министров энергетики стран ЕС, сказал глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела на пресс-конференции после встречи министров в Люксембурге (трансляция велась на сайте Еврокомиссии)."Министры также широко поддержали введение динамического ценового предела на электричество и газ, которые ограничат чрезмерные скачки цены в случае паники на рынке", - сказал он.

https://ria.ru/20221025/es-1826441699.html

чехия

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экономика, цены на нефть, чехия, евросоюз, еврокомиссия