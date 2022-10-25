https://ria.ru/20221025/es-1826718653.html
В Чехии сообщили о поддержке ЕС идеи ограничения скачков цен на газ
В Чехии сообщили о поддержке ЕС идеи ограничения скачков цен на газ - РИА Новости, 25.10.2022
В Чехии сообщили о поддержке ЕС идеи ограничения скачков цен на газ
Идея введения в Евросоюзе механизма ограничения скачков цен на газ в случае паники на рынке получила широкую поддержку министров энергетики стран ЕС, сказал... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:41
2022-10-25T17:41
2022-10-25T17:41
экономика
цены на нефть
чехия
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Идея введения в Евросоюзе механизма ограничения скачков цен на газ в случае паники на рынке получила широкую поддержку министров энергетики стран ЕС, сказал глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела на пресс-конференции после встречи министров в Люксембурге (трансляция велась на сайте Еврокомиссии)."Министры также широко поддержали введение динамического ценового предела на электричество и газ, которые ограничат чрезмерные скачки цены в случае паники на рынке", - сказал он.
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экономика, цены на нефть, чехия, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Цены на нефть, Чехия, Евросоюз, Еврокомиссия
В Чехии сообщили о поддержке ЕС идеи ограничения скачков цен на газ
Минпромторга Чехии сообщил о поддержке в ЕС идеи механизма ограничения скачков цен на газ