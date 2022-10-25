https://ria.ru/20221025/energoresursy-1826600957.html

Санду призвала жителей Молдавии экономить энергоресурсы

Санду призвала жителей Молдавии экономить энергоресурсы - РИА Новости, 25.10.2022

Санду призвала жителей Молдавии экономить энергоресурсы

Президент Молдавии Майя Санду по итогам заседания совбеза заявила о принятии срочных мер по экономии электроэнергии, сообщает во вторник пресс-служба главы... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T13:07

2022-10-25T13:07

2022-10-25T13:07

в мире

майя санду

жкх

вадим красносельский

молдавия

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кишинев

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КИШИНЕВ, 25 окт – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду по итогам заседания совбеза заявила о принятии срочных мер по экономии электроэнергии, сообщает во вторник пресс-служба главы республики.Заседание совбеза Молдавии Санду созвала поздно вечером в понедельник, однако официальное сообщение властей было опубликовано во вторник ближе к полудню."Президент попросила правительство разработать обязательный для всех государственных учреждений комплекс действий по постоянному мониторингу и снижению потребления электроэнергии. Молдавия в настоящее время переживает самый тяжелый энергетический кризис в своей истории, и то, как мы переживем наступающую зиму, зависит от всех нас… Дефицит электроэнергии можно компенсировать закупками на других рынках, но по более высоким ценам", - отметили в пресс-службе главы Молдавии.Сообщается, что также было поручено правительству оценить влияние повышения цен на электроэнергию для населения и бизнес-среду, с тем чтобы предложить меры компенсации затрат.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии. 21 октября лидер Приднестровья Вадим Красносельский объявил, что с 24 октября Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии на правый берег Днестра. Так, вместо 70% экспорта останется только 27%. В ответ вице-премьер Андрей Спыну заявил, что республика намерена закупить дополнительные объемы – 235 Мвт/ч – электроэнергии в Румынии, по цене 90 евро за 1 Мвт, затем он объявил, что государственное предприятие "Молдэлектрика" подпишет с Румынией экстренный договор, согласно которому стоимость электроэнергии составит от 190 до 348 евро за 1 МВт/ч.На фоне энергетического кризиса в республики седьмую неделю проходят массовые акции протеста оппозиции.

https://ria.ru/20221025/moldaviya-1826472286.html

https://ria.ru/20221024/rossiya-1826367601.html

https://ria.ru/20221025/ukraina-1826385223.html

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в мире, майя санду, жкх, вадим красносельский, молдавия, румыния, кишинев