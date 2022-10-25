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Санду призвала жителей Молдавии экономить энергоресурсы - РИА Новости, 25.10.2022
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Санду призвала жителей Молдавии экономить энергоресурсы
Санду призвала жителей Молдавии экономить энергоресурсы - РИА Новости, 25.10.2022
Санду призвала жителей Молдавии экономить энергоресурсы
Президент Молдавии Майя Санду по итогам заседания совбеза заявила о принятии срочных мер по экономии электроэнергии, сообщает во вторник пресс-служба главы... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:07
2022-10-25T13:07
в мире
майя санду
жкх
вадим красносельский
молдавия
румыния
кишинев
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КИШИНЕВ, 25 окт – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду по итогам заседания совбеза заявила о принятии срочных мер по экономии электроэнергии, сообщает во вторник пресс-служба главы республики.Заседание совбеза Молдавии Санду созвала поздно вечером в понедельник, однако официальное сообщение властей было опубликовано во вторник ближе к полудню."Президент попросила правительство разработать обязательный для всех государственных учреждений комплекс действий по постоянному мониторингу и снижению потребления электроэнергии. Молдавия в настоящее время переживает самый тяжелый энергетический кризис в своей истории, и то, как мы переживем наступающую зиму, зависит от всех нас… Дефицит электроэнергии можно компенсировать закупками на других рынках, но по более высоким ценам", - отметили в пресс-службе главы Молдавии.Сообщается, что также было поручено правительству оценить влияние повышения цен на электроэнергию для населения и бизнес-среду, с тем чтобы предложить меры компенсации затрат.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии. 21 октября лидер Приднестровья Вадим Красносельский объявил, что с 24 октября Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии на правый берег Днестра. Так, вместо 70% экспорта останется только 27%. В ответ вице-премьер Андрей Спыну заявил, что республика намерена закупить дополнительные объемы – 235 Мвт/ч – электроэнергии в Румынии, по цене 90 евро за 1 Мвт, затем он объявил, что государственное предприятие "Молдэлектрика" подпишет с Румынией экстренный договор, согласно которому стоимость электроэнергии составит от 190 до 348 евро за 1 МВт/ч.На фоне энергетического кризиса в республики седьмую неделю проходят массовые акции протеста оппозиции.
https://ria.ru/20221025/moldaviya-1826472286.html
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в мире, майя санду, жкх, вадим красносельский, молдавия, румыния, кишинев
В мире, Майя Санду, ЖКХ, Вадим Красносельский, Молдавия, Румыния, Кишинев
13:07 25.10.2022
 
Санду призвала жителей Молдавии экономить энергоресурсы

Президент Молдавии Санду приняла срочные меры по экономии электроэнергии

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 окт – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду по итогам заседания совбеза заявила о принятии срочных мер по экономии электроэнергии, сообщает во вторник пресс-служба главы республики.
Заседание совбеза Молдавии Санду созвала поздно вечером в понедельник, однако официальное сообщение властей было опубликовано во вторник ближе к полудню.
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"Президент попросила правительство разработать обязательный для всех государственных учреждений комплекс действий по постоянному мониторингу и снижению потребления электроэнергии. Молдавия в настоящее время переживает самый тяжелый энергетический кризис в своей истории, и то, как мы переживем наступающую зиму, зависит от всех нас… Дефицит электроэнергии можно компенсировать закупками на других рынках, но по более высоким ценам", - отметили в пресс-службе главы Молдавии.
Сообщается, что также было поручено правительству оценить влияние повышения цен на электроэнергию для населения и бизнес-среду, с тем чтобы предложить меры компенсации затрат.
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Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии. 21 октября лидер Приднестровья Вадим Красносельский объявил, что с 24 октября Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии на правый берег Днестра. Так, вместо 70% экспорта останется только 27%. В ответ вице-премьер Андрей Спыну заявил, что республика намерена закупить дополнительные объемы – 235 Мвт/ч – электроэнергии в Румынии, по цене 90 евро за 1 Мвт, затем он объявил, что государственное предприятие "Молдэлектрика" подпишет с Румынией экстренный договор, согласно которому стоимость электроэнергии составит от 190 до 348 евро за 1 МВт/ч.
На фоне энергетического кризиса в республики седьмую неделю проходят массовые акции протеста оппозиции.
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В миреМайя СандуЖКХВадим КрасносельскийМолдавияРумынияКишинев
 
 
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