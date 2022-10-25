Санду призвала жителей Молдавии экономить энергоресурсы
Президент Молдавии Санду приняла срочные меры по экономии электроэнергии
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 окт – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду по итогам заседания совбеза заявила о принятии срочных мер по экономии электроэнергии, сообщает во вторник пресс-служба главы республики.
Заседание совбеза Молдавии Санду созвала поздно вечером в понедельник, однако официальное сообщение властей было опубликовано во вторник ближе к полудню.
"Президент попросила правительство разработать обязательный для всех государственных учреждений комплекс действий по постоянному мониторингу и снижению потребления электроэнергии. Молдавия в настоящее время переживает самый тяжелый энергетический кризис в своей истории, и то, как мы переживем наступающую зиму, зависит от всех нас… Дефицит электроэнергии можно компенсировать закупками на других рынках, но по более высоким ценам", - отметили в пресс-службе главы Молдавии.
Сообщается, что также было поручено правительству оценить влияние повышения цен на электроэнергию для населения и бизнес-среду, с тем чтобы предложить меры компенсации затрат.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии. 21 октября лидер Приднестровья Вадим Красносельский объявил, что с 24 октября Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии на правый берег Днестра. Так, вместо 70% экспорта останется только 27%. В ответ вице-премьер Андрей Спыну заявил, что республика намерена закупить дополнительные объемы – 235 Мвт/ч – электроэнергии в Румынии, по цене 90 евро за 1 Мвт, затем он объявил, что государственное предприятие "Молдэлектрика" подпишет с Румынией экстренный договор, согласно которому стоимость электроэнергии составит от 190 до 348 евро за 1 МВт/ч.
На фоне энергетического кризиса в республики седьмую неделю проходят массовые акции протеста оппозиции.