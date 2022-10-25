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Правительство Молдавии ужесточило меры для экономии электроэнергии - РИА Новости, 25.10.2022
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Правительство Молдавии ужесточило меры для экономии электроэнергии
Правительство Молдавии ужесточило меры для экономии электроэнергии - РИА Новости, 25.10.2022
Правительство Молдавии ужесточило меры для экономии электроэнергии
Правительство Молдавии ужесточило меры для экономии электроэнергии, соответствующее решение было принято во вторник на заседании комиссии по чрезвычайным... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T18:25
2022-10-25T18:25
в мире
жкх
вадим красносельский
молдавия
румыния
кишинев
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КИШИНЕВ, 25 окт – РИА Новости. Правительство Молдавии ужесточило меры для экономии электроэнергии, соответствующее решение было принято во вторник на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.В частности, жителям республики рекомендуют не пользоваться лифтами с 7:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00, администраторам коммерческой недвижимости рекомендовано сократить освещение на 30%, отключить фонтаны, рекламные щиты и эскалаторы. Температура внутри помещений должна быть не выше 19 градусов, а в нерабочее время не выше 15 градусов.В числе прочих мер - снижение потребления электроэнергии, особенно в часы пик с 07.00 до 11.00 и с 18.00 до 23.00, также в этом же промежутке времени в помещениях должна быть приостановлена работа эскалаторов.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии. 21 октября лидер Приднестровья Вадим Красносельский объявил, что с 24 октября Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии на правый берег Днестра. Так, вместо 70% экспорта останется только 27%. В ответ вице-премьер Андрей Спыну заявил, что республика намерена закупить дополнительные объемы – 235 Мвт/ч – электроэнергии в Румынии, по цене 90 евро за 1 Мвт, затем он объявил, что государственное предприятие "Молдэлектрика" подпишет с Румынией экстренный договор, согласно которому стоимость электроэнергии составит от 190 до 348 евро за 1 МВт/ч.
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в мире, жкх, вадим красносельский, молдавия, румыния, кишинев
В мире, ЖКХ, Вадим Красносельский, Молдавия, Румыния, Кишинев
18:25 25.10.2022
 
Правительство Молдавии ужесточило меры для экономии электроэнергии

Власти Молдавии ввели ограничения на потребление электроэнергии в связи с кризисом

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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КИШИНЕВ, 25 окт – РИА Новости. Правительство Молдавии ужесточило меры для экономии электроэнергии, соответствующее решение было принято во вторник на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
В частности, жителям республики рекомендуют не пользоваться лифтами с 7:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00, администраторам коммерческой недвижимости рекомендовано сократить освещение на 30%, отключить фонтаны, рекламные щиты и эскалаторы. Температура внутри помещений должна быть не выше 19 градусов, а в нерабочее время не выше 15 градусов.
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Uniper закроет половину офисов в Дюссельдорфе для экономии электроэнергии
В числе прочих мер - снижение потребления электроэнергии, особенно в часы пик с 07.00 до 11.00 и с 18.00 до 23.00, также в этом же промежутке времени в помещениях должна быть приостановлена работа эскалаторов.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии. 21 октября лидер Приднестровья Вадим Красносельский объявил, что с 24 октября Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии на правый берег Днестра. Так, вместо 70% экспорта останется только 27%. В ответ вице-премьер Андрей Спыну заявил, что республика намерена закупить дополнительные объемы – 235 Мвт/ч – электроэнергии в Румынии, по цене 90 евро за 1 Мвт, затем он объявил, что государственное предприятие "Молдэлектрика" подпишет с Румынией экстренный договор, согласно которому стоимость электроэнергии составит от 190 до 348 евро за 1 МВт/ч.
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В миреЖКХВадим КрасносельскийМолдавияРумынияКишинев
 
 
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