https://ria.ru/20221025/elektrichestvo-1826656025.html
Франция выделит 46 миллиардов евро на счета за электричество в 2023 году
Франция выделит 46 миллиардов евро на счета за электричество в 2023 году - РИА Новости, 25.10.2022
Франция выделит 46 миллиардов евро на счета за электричество в 2023 году
Франция выделит 46 миллиардов евро на компенсацию возросших счетов за электричество для граждан в 2023 году, сообщил глава минфина страны Брюно Ле Мэр в эфире... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:28
2022-10-25T15:28
2022-10-25T15:28
в мире
брюно ле мэр
элизабет борн
франция
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ПАРИЖ, 25 окт - РИА Новости. Франция выделит 46 миллиардов евро на компенсацию возросших счетов за электричество для граждан в 2023 году, сообщил глава минфина страны Брюно Ле Мэр в эфире телеканала Cnews во вторник.Он также отметил, что около 1,5 миллиона предприятий смогут получить субсидии на счета за электричество. Также 10 миллиардов евро выделят на помощь предприятиям, которые не соответствуют критериям на получение субсидий - в особенности, энергоемкому производству в промышленном секторе. Эта мера, по словам Ле Мэра, необходима, "чтобы спасти" французское производство.Ранее правительство Франции объявило, что господдержка предприятий, для которых счет за газ и электричество превышает 3% от их товарооборота за 2021, будет продлена до конца 2023 года.В сентябре премьер-министр страны Элизабет Борн сообщила, что правительство также примет меры, чтобы сохранить рост цен на газ и электричество на уровне 15% в 2023 году. Это будет стоить французскому бюджету 16 миллиардов евро.
https://ria.ru/20221024/frantsiya-1825633659.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюно ле мэр, элизабет борн, франция
В мире, Брюно Ле Мэр, Элизабет Борн, Франция
Франция выделит 46 миллиардов евро на счета за электричество в 2023 году
Минфин Франции выделит 46 миллиардов евро на компенсацию счетов за энергию в 2023 году
ПАРИЖ, 25 окт - РИА Новости.
Франция выделит 46 миллиардов евро на компенсацию возросших счетов за электричество для граждан в 2023 году, сообщил глава минфина страны Брюно Ле Мэр в эфире телеканала Cnews
во вторник.
"Мы потратим 46 миллиардов евро в следующем году, чтобы защитить наших граждан от возросших цен на газ и электричество. Это на 180-200 евро меньше за каждый счет на электричество для домохозяйства в месяц", - сказал министр.
Он также отметил, что около 1,5 миллиона предприятий смогут получить субсидии на счета за электричество. Также 10 миллиардов евро выделят на помощь предприятиям, которые не соответствуют критериям на получение субсидий - в особенности, энергоемкому производству в промышленном секторе. Эта мера, по словам Ле Мэра, необходима, "чтобы спасти" французское производство.
Ранее правительство Франции объявило, что господдержка предприятий, для которых счет за газ и электричество превышает 3% от их товарооборота за 2021, будет продлена до конца 2023 года.
В сентябре премьер-министр страны Элизабет Борн
сообщила, что правительство также примет меры, чтобы сохранить рост цен на газ и электричество на уровне 15% в 2023 году. Это будет стоить французскому бюджету 16 миллиардов евро.