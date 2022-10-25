https://ria.ru/20221025/elektrichestvo-1826656025.html

Франция выделит 46 миллиардов евро на счета за электричество в 2023 году

Франция выделит 46 миллиардов евро на счета за электричество в 2023 году - РИА Новости, 25.10.2022

Франция выделит 46 миллиардов евро на счета за электричество в 2023 году

Франция выделит 46 миллиардов евро на компенсацию возросших счетов за электричество для граждан в 2023 году, сообщил глава минфина страны Брюно Ле Мэр в эфире... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T15:28

2022-10-25T15:28

2022-10-25T15:28

в мире

брюно ле мэр

элизабет борн

франция

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ПАРИЖ, 25 окт - РИА Новости. Франция выделит 46 миллиардов евро на компенсацию возросших счетов за электричество для граждан в 2023 году, сообщил глава минфина страны Брюно Ле Мэр в эфире телеканала Cnews во вторник.Он также отметил, что около 1,5 миллиона предприятий смогут получить субсидии на счета за электричество. Также 10 миллиардов евро выделят на помощь предприятиям, которые не соответствуют критериям на получение субсидий - в особенности, энергоемкому производству в промышленном секторе. Эта мера, по словам Ле Мэра, необходима, "чтобы спасти" французское производство.Ранее правительство Франции объявило, что господдержка предприятий, для которых счет за газ и электричество превышает 3% от их товарооборота за 2021, будет продлена до конца 2023 года.В сентябре премьер-министр страны Элизабет Борн сообщила, что правительство также примет меры, чтобы сохранить рост цен на газ и электричество на уровне 15% в 2023 году. Это будет стоить французскому бюджету 16 миллиардов евро.

https://ria.ru/20221024/frantsiya-1825633659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, брюно ле мэр, элизабет борн, франция