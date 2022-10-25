https://ria.ru/20221025/ekologiya-1826632552.html

В Челябинской области увеличили планы по снижению вредных выбросов

В Челябинской области увеличили планы по снижению вредных выбросов - РИА Новости, 25.10.2022

В Челябинской области увеличили планы по снижению вредных выбросов

В городах-участниках проекта "Чистый воздух" Челябинской области увеличили планы по снижению выбросов - до 45% для Челябинска и до 25% для Магнитогорска,... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:33

2022-10-25T14:33

2022-10-25T14:33

виктория абрамченко

челябинск

магнитогорск

челябинская область

общество

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В городах-участниках проекта "Чистый воздух" Челябинской области увеличили планы по снижению выбросов - до 45% для Челябинска и до 25% для Магнитогорска, сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко."Мероприятия региона и промышленных предприятий по переходу на более экологически чистые технологии и современное оборудование позволят достичь лучших показателей по снижению вредных выбросов, чем планировалось. Поэтому в комплексные планы Челябинска и Магнитогорска, которые реализуются в рамках Федерального проекта "Чистый воздух", внесены существенные коррективы, и уверена, новые показатели будут с успехом выполнены", - цитирует пресс-служба Абрамченко.Вице-премьер напомнила, что ранее выбросы в Челябинске планировалось снизить на 89 тысяч тонн, что составляет 31% от базового уровня 2017 года."Город и его промышленные предприятия смогли найти такие экологические решения, которые позволят добиться более мощного сокращения выбросов. В итоге на конец 2024 года в обновленном плане предусмотрено снижение выбросов на 45% от уровня 2017 года", - сказала Абрамченко.Также скорректирован план мероприятий по снижению выбросов в Магнитогорске. План предполагает снизить в 2024 году выбросы на 58 тысяч тонн, что составляет 25% от базового уровня 2017 года, хотя изначально планировалось снижение только на 48 тысяч тонн.Направление "Чистый воздух" было запущено в 2018 году в рамках нацпроекта "Экология". Для реализации направления были выбраны 12 городов с высоким уровнем загрязнения воздуха. Реализация проекта предполагает снижение совокупного объема вредных выбросов в атмосферный воздух в этих городах более чем на 20% по сравнению с 2017 годом. Изначально мероприятия планировалось выполнить к 2024 году. В апреле срок реализации проекта был продлен до 31 декабря 2026 года. В июле премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении в проект 29 новых городов России.

https://ria.ru/20221003/dgtu-1820600719.html

https://ria.ru/20211214/vybrosy-1763710061.html

челябинск

магнитогорск

челябинская область

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Ольга Фомченкова

виктория абрамченко, челябинск, магнитогорск, челябинская область, общество