https://ria.ru/20221025/efimov-1826383697.html

Владимир Ефимов: Москва упростила девелоперам участие в программе МПТ

Владимир Ефимов: Москва упростила девелоперам участие в программе МПТ - РИА Новости, 25.10.2022

Владимир Ефимов: Москва упростила девелоперам участие в программе МПТ

Власти столицы улучшили условия участия застройщиков в программе создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T09:15

2022-10-25T09:15

2022-10-25T09:15

жилье

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

правительство г. москвы

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Власти столицы улучшили условия участия застройщиков в программе создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Программа МПТ, действующая с 2020 года, предполагает снижение платежа за изменение вида разрешенного использования земельных участков для строительства жилья, если застройщик одновременно создает промышленные и социальные объекты, где появятся новые рабочие места."Одно из ключевых изменений касается возможности участия дополнительных лиц в создании объекта, обеспечивающего появление новых рабочих мест в столице. Ранее соисполнителем проекта могла стать компания, состав акционеров которой не менее чем на 75% совпадает с составом акционеров самого инвестора. Теперь данный показатель снижен до 51%, что позволит девелоперам привлекать больше организаций к строительству необходимых городу объектов", – сказал вице-мэр.Также, по его словам, был увеличен предельный срок соглашения по созданию объектов МПТ в составе жилого дома. Ранее он составлял 3-6 лет, а теперь будет длиться до полного завершения строительства здания.Правительство города также установило единый коэффициент, определяющий размер льготы, для объектов культуры, социальной инфраструктуры и стационарных лечебных учреждений во всех районах Москвы. Для детских садов, школ и поликлиник он будет применяться только в том случае, если объекты возводят в рамках одного проекта планировки территории с жилым комплексом, по которому застройщик планирует получить преференции.Кроме того, у девелоперов появилась возможность на период действия соглашения МПТ оставлять в залог городским властям не только те здания, где находятся контролируемые городом объекты, но и другую недвижимость с аналогичной рыночной стоимостью. Также теперь можно заменить залог банковской гарантией.Наконец, наличие права собственности одного из инвесторов или привлекаемых лиц на объект МПТ после регистрации прав на объект также больше необязательно, поскольку для застройщика деятельность по управлению объектами МПТ не является профильной, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20221024/efimov-1825802941.html

https://ria.ru/20221021/tekhnoparki-1825517731.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жилье, владимир ефимов (правительство москвы) , москва, правительство г. москвы