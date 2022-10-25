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Владимир Ефимов: Москва упростила девелоперам участие в программе МПТ - РИА Новости, 25.10.2022
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Владимир Ефимов: Москва упростила девелоперам участие в программе МПТ
Владимир Ефимов: Москва упростила девелоперам участие в программе МПТ - РИА Новости, 25.10.2022
Владимир Ефимов: Москва упростила девелоперам участие в программе МПТ
Власти столицы улучшили условия участия застройщиков в программе создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T09:15
2022-10-25T09:15
жилье
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
правительство г. москвы
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Власти столицы улучшили условия участия застройщиков в программе создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Программа МПТ, действующая с 2020 года, предполагает снижение платежа за изменение вида разрешенного использования земельных участков для строительства жилья, если застройщик одновременно создает промышленные и социальные объекты, где появятся новые рабочие места."Одно из ключевых изменений касается возможности участия дополнительных лиц в создании объекта, обеспечивающего появление новых рабочих мест в столице. Ранее соисполнителем проекта могла стать компания, состав акционеров которой не менее чем на 75% совпадает с составом акционеров самого инвестора. Теперь данный показатель снижен до 51%, что позволит девелоперам привлекать больше организаций к строительству необходимых городу объектов", – сказал вице-мэр.Также, по его словам, был увеличен предельный срок соглашения по созданию объектов МПТ в составе жилого дома. Ранее он составлял 3-6 лет, а теперь будет длиться до полного завершения строительства здания.Правительство города также установило единый коэффициент, определяющий размер льготы, для объектов культуры, социальной инфраструктуры и стационарных лечебных учреждений во всех районах Москвы. Для детских садов, школ и поликлиник он будет применяться только в том случае, если объекты возводят в рамках одного проекта планировки территории с жилым комплексом, по которому застройщик планирует получить преференции.Кроме того, у девелоперов появилась возможность на период действия соглашения МПТ оставлять в залог городским властям не только те здания, где находятся контролируемые городом объекты, но и другую недвижимость с аналогичной рыночной стоимостью. Также теперь можно заменить залог банковской гарантией.Наконец, наличие права собственности одного из инвесторов или привлекаемых лиц на объект МПТ после регистрации прав на объект также больше необязательно, поскольку для застройщика деятельность по управлению объектами МПТ не является профильной, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20221024/efimov-1825802941.html
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жилье, владимир ефимов (правительство москвы) , москва, правительство г. москвы
Жилье, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Правительство г. Москвы
09:15 25.10.2022
 

Владимир Ефимов: Москва упростила девелоперам участие в программе МПТ

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Власти столицы улучшили условия участия застройщиков в программе создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Программа МПТ, действующая с 2020 года, предполагает снижение платежа за изменение вида разрешенного использования земельных участков для строительства жилья, если застройщик одновременно создает промышленные и социальные объекты, где появятся новые рабочие места.
"Одно из ключевых изменений касается возможности участия дополнительных лиц в создании объекта, обеспечивающего появление новых рабочих мест в столице. Ранее соисполнителем проекта могла стать компания, состав акционеров которой не менее чем на 75% совпадает с составом акционеров самого инвестора. Теперь данный показатель снижен до 51%, что позволит девелоперам привлекать больше организаций к строительству необходимых городу объектов", – сказал вице-мэр.
Также, по его словам, был увеличен предельный срок соглашения по созданию объектов МПТ в составе жилого дома. Ранее он составлял 3-6 лет, а теперь будет длиться до полного завершения строительства здания.
Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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Число промпредприятий в Москве достигло 3500, заявил вице-мэр Ефимов
Правительство города также установило единый коэффициент, определяющий размер льготы, для объектов культуры, социальной инфраструктуры и стационарных лечебных учреждений во всех районах Москвы. Для детских садов, школ и поликлиник он будет применяться только в том случае, если объекты возводят в рамках одного проекта планировки территории с жилым комплексом, по которому застройщик планирует получить преференции.
Кроме того, у девелоперов появилась возможность на период действия соглашения МПТ оставлять в залог городским властям не только те здания, где находятся контролируемые городом объекты, но и другую недвижимость с аналогичной рыночной стоимостью. Также теперь можно заменить залог банковской гарантией.
Наконец, наличие права собственности одного из инвесторов или привлекаемых лиц на объект МПТ после регистрации прав на объект также больше необязательно, поскольку для застройщика деятельность по управлению объектами МПТ не является профильной, уточняется в сообщении.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
21 октября, 07:15
Заммэра Ефимов: в Москве создадут 20 технопарков на месте бывших промзон
 
ЖильеВладимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваПравительство г. Москвы
 
 
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