https://ria.ru/20221025/dtp-1826443379.html

В Екатеринбурге водитель внедорожника сбил ребенка на самокате

В Екатеринбурге водитель внедорожника сбил ребенка на самокате - РИА Новости, 25.10.2022

В Екатеринбурге водитель внедорожника сбил ребенка на самокате

Водитель внедорожника в Екатеринбурге сбил 9-летнего ребенка на самокате, полицейским он признался, что не успел вовремя затормозить, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T10:13

2022-10-25T10:13

2022-10-25T10:13

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Водитель внедорожника в Екатеринбурге сбил 9-летнего ребенка на самокате, полицейским он признался, что не успел вовремя затормозить, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды ГИБДД.По информации ведомства, ДТП произошло вчера в 17.55 около дома № 113/1 на улице Шейнкмана в Екатеринбурге."По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, двигаясь по прилегающей территории со стороны улицы Шейнкмана… допустил наезд на 9-летнего пешехода, пересекающего проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства на самокате. Ребенок с ушибом правой голени был доставлен в больницу", – говорится в сообщении.Как рассказал полицейским водитель, при заезде во двор он поздно заметил мальчика, экстренно затормозил, но наезда избежать не удалось. По словам мужчины, увидел ребенка он уже на асфальте рядом с машиной.За рулем автомобиля находился трезвый 68-летний мужчина со стажем вождения 30 лет, ранее к административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался 11 раз, добавили в ГИБДД.

https://ria.ru/20221024/arest-1826343715.html

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происшествия, авто, екатеринбург, гибдд мвд рф, россия, дтп