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В Екатеринбурге водитель внедорожника сбил ребенка на самокате - РИА Новости, 25.10.2022
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В Екатеринбурге водитель внедорожника сбил ребенка на самокате
В Екатеринбурге водитель внедорожника сбил ребенка на самокате - РИА Новости, 25.10.2022
В Екатеринбурге водитель внедорожника сбил ребенка на самокате
Водитель внедорожника в Екатеринбурге сбил 9-летнего ребенка на самокате, полицейским он признался, что не успел вовремя затормозить, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T10:13
2022-10-25T10:13
происшествия
авто
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Водитель внедорожника в Екатеринбурге сбил 9-летнего ребенка на самокате, полицейским он признался, что не успел вовремя затормозить, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды ГИБДД.По информации ведомства, ДТП произошло вчера в 17.55 около дома № 113/1 на улице Шейнкмана в Екатеринбурге."По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, двигаясь по прилегающей территории со стороны улицы Шейнкмана… допустил наезд на 9-летнего пешехода, пересекающего проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства на самокате. Ребенок с ушибом правой голени был доставлен в больницу", – говорится в сообщении.Как рассказал полицейским водитель, при заезде во двор он поздно заметил мальчика, экстренно затормозил, но наезда избежать не удалось. По словам мужчины, увидел ребенка он уже на асфальте рядом с машиной.За рулем автомобиля находился трезвый 68-летний мужчина со стажем вождения 30 лет, ранее к административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался 11 раз, добавили в ГИБДД.
https://ria.ru/20221024/arest-1826343715.html
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происшествия, авто, екатеринбург, гибдд мвд рф, россия, дтп
Происшествия, Авто, Екатеринбург, ГИБДД МВД РФ, Россия, ДТП
10:13 25.10.2022
 
В Екатеринбурге водитель внедорожника сбил ребенка на самокате

В Екатеринбурге водитель внедорожника сбил девятилетнего мальчика на самокате

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМальчик катается на самокате
Мальчик катается на самокате - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мальчик катается на самокате. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Водитель внедорожника в Екатеринбурге сбил 9-летнего ребенка на самокате, полицейским он признался, что не успел вовремя затормозить, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды ГИБДД.
По информации ведомства, ДТП произошло вчера в 17.55 около дома № 113/1 на улице Шейнкмана в Екатеринбурге.
Наручники - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 17:24
Суд арестовал мужчину, задавившего москвичку с ребенком
"По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, двигаясь по прилегающей территории со стороны улицы Шейнкмана… допустил наезд на 9-летнего пешехода, пересекающего проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства на самокате. Ребенок с ушибом правой голени был доставлен в больницу", – говорится в сообщении.
Как рассказал полицейским водитель, при заезде во двор он поздно заметил мальчика, экстренно затормозил, но наезда избежать не удалось. По словам мужчины, увидел ребенка он уже на асфальте рядом с машиной.
За рулем автомобиля находился трезвый 68-летний мужчина со стажем вождения 30 лет, ранее к административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался 11 раз, добавили в ГИБДД.
Станция проката электросамокатов Whoosh в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 17:59
Изменения в ПДД, касающиеся самокатов, вступят в силу 1 марта
 
ПроисшествияАвтоЕкатеринбургГИБДД МВД РФРоссияДТП
 
 
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