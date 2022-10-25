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В Екатеринбурге водитель внедорожника сбил ребенка на самокате
В Екатеринбурге водитель внедорожника сбил ребенка на самокате - РИА Новости, 25.10.2022
В Екатеринбурге водитель внедорожника сбил ребенка на самокате
Водитель внедорожника в Екатеринбурге сбил 9-летнего ребенка на самокате, полицейским он признался, что не успел вовремя затормозить, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T10:13
2022-10-25T10:13
2022-10-25T10:13
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Водитель внедорожника в Екатеринбурге сбил 9-летнего ребенка на самокате, полицейским он признался, что не успел вовремя затормозить, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды ГИБДД.По информации ведомства, ДТП произошло вчера в 17.55 около дома № 113/1 на улице Шейнкмана в Екатеринбурге."По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, двигаясь по прилегающей территории со стороны улицы Шейнкмана… допустил наезд на 9-летнего пешехода, пересекающего проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства на самокате. Ребенок с ушибом правой голени был доставлен в больницу", – говорится в сообщении.Как рассказал полицейским водитель, при заезде во двор он поздно заметил мальчика, экстренно затормозил, но наезда избежать не удалось. По словам мужчины, увидел ребенка он уже на асфальте рядом с машиной.За рулем автомобиля находился трезвый 68-летний мужчина со стажем вождения 30 лет, ранее к административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался 11 раз, добавили в ГИБДД.
https://ria.ru/20221024/arest-1826343715.html
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происшествия, авто, екатеринбург, гибдд мвд рф, россия, дтп
Происшествия, Авто, Екатеринбург, ГИБДД МВД РФ, Россия, ДТП
В Екатеринбурге водитель внедорожника сбил ребенка на самокате
В Екатеринбурге водитель внедорожника сбил девятилетнего мальчика на самокате
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Водитель внедорожника в Екатеринбурге сбил 9-летнего ребенка на самокате, полицейским он признался, что не успел вовремя затормозить, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды ГИБДД.
По информации ведомства, ДТП произошло вчера в 17.55 около дома № 113/1 на улице Шейнкмана в Екатеринбурге.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, двигаясь по прилегающей территории со стороны улицы Шейнкмана… допустил наезд на 9-летнего пешехода, пересекающего проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства на самокате. Ребенок с ушибом правой голени был доставлен в больницу", – говорится в сообщении.
Как рассказал полицейским водитель, при заезде во двор он поздно заметил мальчика, экстренно затормозил, но наезда избежать не удалось. По словам мужчины, увидел ребенка он уже на асфальте рядом с машиной.
За рулем автомобиля находился трезвый 68-летний мужчина со стажем вождения 30 лет, ранее к административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался 11 раз, добавили в ГИБДД.