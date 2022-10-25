https://ria.ru/20221025/donetsk-1826708776.html

ВСУ выпустили противорадиолокационную ракету HARM по Донецку

ВСУ выпустили противорадиолокационную ракету HARM по Донецку - РИА Новости, 25.10.2022

ВСУ выпустили противорадиолокационную ракету HARM по Донецку

Украинские войска обстреляли Буденновский район города Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, сообщило... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:22

2022-10-25T17:22

2022-10-25T17:29

специальная военная операция на украине

буденновский район

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Буденновский район города Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По уточненной информации: в 16:11 (совпадает с мск) по городу Донецку (Буденновский район) противником выпущена одна противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Ранее штаб территориальной обороны ДНР информировал, что четыре человека получили ранения при обстреле украинскими войсками Буденновского района Донецка.Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) была принята на вооружение военно-воздушных сил США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2 280 километров в час или 630 метров в секунду, дальность действия – до 100 километров при применении с больших высот. Для сравнения: максимальная скорость российских противорадиолокационных ракет Х-31 и Х-58 превышает 1000 и 1 100 метров в секунду соответственно, а дальность пуска составляет свыше 200 километров.

https://ria.ru/20221025/poteri-1826451711.html

буденновский район

донецк

донецкая народная республика

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буденновский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк