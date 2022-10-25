https://ria.ru/20221025/donetsk-1826702237.html

Мирный житель получил ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мирный житель получил ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.10.2022

Мирный житель получил ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мирный житель пострадал при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:10

2022-10-25T17:10

2022-10-25T17:10

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины атаковали Киевский район Донецка. По предварительным данным, на пересечении проспекта Панфилова и улицы Университетской получил ранение один человек", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о 14 обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20221025/poteri-1826451711.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк