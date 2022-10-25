https://ria.ru/20221025/donetsk-1826643622.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "Града"

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 25.10.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "Града"

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T15:01

2022-10-25T15:01

2022-10-25T15:10

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.51 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район), выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в Telegram-канале ведомства.Представительство добавило, что в 14.47 мск украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины