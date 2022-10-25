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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "Града"
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 25.10.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "Града"
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:01
2022-10-25T15:01
2022-10-25T15:10
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.51 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район), выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в Telegram-канале ведомства.Представительство добавило, что в 14.47 мск украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
15:01 25.10.2022 (обновлено: 15:10 25.10.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "Града"
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка шесть ракет из "Града"