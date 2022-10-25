https://ria.ru/20221025/donetsk-1826471264.html
Мирный житель пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка
Мирный житель пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 25.10.2022
Мирный житель пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:30
2022-10-25T11:30
2022-10-25T12:38
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819993313_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_242b35ce4cf726b03faab74d64814f66.jpg
ДОНЕЦК, 25 окт — РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, начиная с 06:55 ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка 22 снаряда калибра 155 миллиметров, а также десять ракет из РСЗО "Град".Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. США, Канада и Австралия поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 под такие снаряды. Украинские войска практически ежедневно обстреливают из них города Донецкой и Луганской народных республик. Также ВСУ получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские CAESAR, использующие снаряды такого калибра.В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки западных вооружений Украине только затягивают конфликт, а военные грузы для ВСУ становятся законной целью.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://ria.ru/20221015/zapad-1824188746.html
https://ria.ru/20221023/pegov-1826121114.html
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819993313_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1e4ca9311674b373a14955127108b8c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей кулемзин (донецк), куйбышевский район, донецкая народная республика, донецк, россия
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, Россия
11:30 25.10.2022 (обновлено: 12:38 25.10.2022)
Мирный житель пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка
В Куйбышевском районе Донецка мирный житель пострадал при обстреле, поврежден жилой дом